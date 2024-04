これまでに単独での武道館公演を5度も達成し、デビューから20年以上を数えてもなお精力的に活動を続けているAK-69。かつては自身のことをインディペンデント・キングと称した彼だが、現在もなお、かつてと同じ姿勢で最前線に立つ努力は怠らない。今回はカルバン・クラインのアンダーウェアを身に付けたAK-69に、自身のことやシーンのことまでを赤裸々に語ってもらった。―今日は、2月24日に\ellow Bucksさんとともに行った名古屋の日本ガイシホールでの2マンライブを終えられてからわずか2日後ですが、今、どんなお気持ちですか?

俺が初めてのアリーナ公演としてガイシホールでのライブを開催したのが2011年で、そのライブを客席で見ていた少年こそが\ellow Bucksだったんです。その彼が今、自分の隣に立っているということに感動しましたね。初めて、人の成長を見て「よかったな」と感動した瞬間でもありました。―ステージの上ではAKさんご自身がW.C.C.(※名古屋のヒップホップ・シーンの礎となるDJ MOTOが主宰するヒップホップ・クルー)のロゴが入った衣装を着ていたことにも、ハッとしました。DJ MOTOさんとは疎遠だったとも聞いていましたので、余計に。ライブ中のMCでもMOTOくんの名前を出しましたけど、俺がみんなの前でMOTOくんについて言及すること自体、13年ぶりくらいだったんですよ。やっぱり、育ての親がいなければ子はいない。名古屋のDJ MOTOやG.CUE(※W.C.C.クルーに所属するラッパー)がいるからこそ、俺がいるんです。今回、ライブの前日に思い立ってMOTOくんにメールしたんです。「MOTO君から始まった名古屋のヒップホップの現在形を見に来てください」と。そうしたら「ご招待ありがとう、行かせてもらうよ」と返事をもらって。デニムトラッカー: \28,600(税込)/ ルーズジーンズ: \24,200(税込)/ ローライズトランクス: \5,500(税込):Calvin Klein―AKさんがKalassy Nikoff名義で最初のCD『PAINT THE WORLD』(2004)をリリースされてから今年でちょうど20年目。改めて、デビュー当時の名古屋のシーンはどのような感じだったのでしょうか。当時、東京ではジブさん(Zeebra)やNITRO MICHROPHONE UNDERGROUNDといったラッパーたちがいてメディアにも取り上げられていたけど、俺たちはメディアの中にはいなかった。「だったら、俺たちで雑誌やテレビ番組を作っちゃおう、服やブランド、それを売る店も作っちゃおう」みたいな感じだったんですよ。それに、気性も荒かったので余所者は受け付けない、という空気もありました。でも、だからこそ名古屋で鍛えられて今のAK-69が形成されている、と感じます。―逆に、ご自身の名前が全国区になってきたと感じたタイミングはいつ頃だったのでしょうか。2007年に「Ding Ding Dong 2007年に「Ding Ding Dong 〜心の鐘〜」がリリースされたタイミングですかね。この曲が発表されから地方のイベントにも呼ばれるようになったんですよ。それこそ、\ellow Bucksも初めて聴いたヒップホップがその曲だと言ってくれて。BAD HOPの子たちも、当時、まだみんな携帯電話ではなくてPHSを持っていた時代に、全員の着メロが「Ding Ding Dong 〜心の鐘〜」だったみたいで。溜まり場で電話が鳴ったら誰の電話が分からなかった、という話をあとから聞きましたね。当時はSNSも発達してない時代でしたし、インディーズでやってきた俺は全国に向けたプロモーションを大々的にやっていたわけでもなかった。純粋に口コミだけで楽曲人気が広がっていったということが、何かすごいことだな、と今になって思います。―ちょうど10年前の2014年3月に初めての武道館単独公演を成功させてから、この10年で実に5度の武道館公演を実現させています。何にせよ、初めてやる時ってハッピーな気持ちが勝るんですけど、辛いのは「AKはそれくらいやって当然だよね」って言われるようになってからなんですよ。―過去の自分を超えていきながらキャリアを維持していく秘訣は何でしょうか。「こういう理由で続けて来られました」とはっきり言葉で表すことは難しい。だけど言えることは「なりたい自分が明確である」ということ。そして、「してない努力はなくしてきた」ということ。なんでもそうですけど、何となく、じゃ無理なんですよね。何となくやっていたら、何となくの結果しか出ない。それと同時に、自分の原動力はやっぱり「男としてかっこつけないと」という思いがある。ガイシホールでのライブの後に\ellow Bucksからメールをもらったんですけど、「今まで前線でやり続けてくれてありがとうございます」って言われたんですよ。単純に見た目がかっこいいかどうかという問題ではなくて、ずっと現役バリバリでやり続けることが、AK-69としてのかっこいい男なのではと思っています。ーガイシホールでの公演のわずか5日前にはBAD HOPが東京ドームでの解散ライブを成功させました。そこには、ゲスト・アーティストとしてAK-69さんも参加し、「SOHO」を披露されたわけですが、改めてドームから見えた景色はいかがでしたか?いやあ、美しかったですよね。彼らの曲の歌詞にもありますけど、BAD HOPのメンバーは、地元のしがらみに追われて、時には家に帰ることもままならなくて高架下で寝泊まりしたこともあるくらい悲惨な状況にいたわけですよね。そんな時も、俺の「START IT HOPが東京ドームでの解散ライブを成功させました。そこには、ゲスト・アーティストとしてAK-69さんも参加し、「SOHO」を披露されたわけですが、改めてドームから見えた景色はいかがでしたか?いやあ、美しかったですよね。彼らの曲の歌詞にもありますけど、BAD HOPのメンバーは、地元のしがらみに追われて、時には家に帰ることもままならなくて高架下で寝泊まりしたこともあるくらい悲惨な状況にいたわけですよね。そんな時も、俺の「START IT AGAIN」を聴いて涙を流していたとも教えてくれて。そうしたストーリーを持った子達が、最後のドーム公演で俺を呼んでくれたっていうこともアツかったですね。ステージに立ってラップしている間、最後の方はお客さんよりも目の前のYZERRの表情しか自分の目に入って来なかったです。曲が終わりに近づくにつれてYZERRと距離が近くなっていったんですけど、あの瞬間、目の前のYZERRにしか集中していなかったですね。ちょっとウルウルしていた表情で、まともに見れなかった感じもありました。ライブ前日の夜中、フェラーリを路肩に停めて「SOHO」をめっちゃ練習したんですよ(笑)。あいつらにとって最後の晴れ舞台なんだから、絶対に間違えたらいかんと思って。あの日、アーティストの中にもいろんな感情を抱いている人がいたと思うんです。東京ドームというステージを目前にして悔しいやつもいただろうし、「俺じゃ無理だな」と思ったやつもいたと思う。でも、俺は素直にいい気分でした。ー大規模なフェスや単独公演も増え、ラップに挑戦する人口もどんどん増えています。今の日本におけるヒップホップの広がりをどのように見ていらっしゃいますか。本当にすごく良いかたちで広がっているなと思いますし、これだけ盛り上がっているんだから、ブームで終わってほしくないなと思う。日本のヒップホップって、これまでにも大きくなりそうな瞬間は何回かあった。でも、その度に弾けるようにしてブームが終わっていったようなところもあるんです。なので、ちゃんとカルチャーとして昇華していけたらと思いますね。でも反面、危惧していることもあって。それは、みんなのライブのクオリティ。ヒップホップのコミュニティの中だけで「あいつすげえ」と言い合ったり、求められている場所に行ってヒット曲のライブをしたりすることは簡単なんですよ。でも、自分の曲を全然知らないお客さんをロックできてこそ、素晴らしいミュージシャンだと思う。俺は尾崎豊とかBOØWYとかを見て育った世代で、彼らのライブのビデオを死ぬほど見たんですよ。音源はもちろんだけど、ライブのかっこよさっていうところにも喰らい続けてきたところから音楽を始めたので、ライブのクオリティに対する呼びかけは続けていきたいですね。―AKさんは、ライブという領域に関しても常に挑戦を続けてこられたと思います。ライブでの臨場感や一体感をもって、AK-69というアーティスト本人の魅力が完結するというか。いかに生のライブで魅了するか、というところをずっと意識していました。みんなを食らわすための演出とかをずっと考えていましたね。昔はたとえば、福井の人がたまたま名古屋に来て俺のライブを見て、その人が「うちでもやってくれないか」と言って、少しずつ活動出る場所が広がっていったんです。だから、福井に呼ばれた時点では、そこにいるお客さんは俺のことが誰なのかよく分かってないんです。アウェイの場所でどれだけカマすかってことをずっと試されていたので、そういった経験によって鍛えられたという感じはありますよね。―今は下の世代の台頭も著しく、どんどん若いラッパーが登場してくると思うのですが、年齢を重ねていくことと自分がラッパーとして現役で走り続けるということは、どのように関係していらっしゃいますか?いや、普通にもう無理でしょ、と思うこともありますよ(笑)。海外にもそんなに例は多くないですよね。たとえばジェイ・Zもコンスタントにアルバムを出しているわけではない。でも、スヌープ・ドッグしかりファレル・ウィリアムスしかり、才能あるラッパーたちって音楽以外の面でも大成しているんですよね。そうした姿を見て学ぶところはあります。こうした言い方が合っているのか分からないですけど、俺には音楽をやり続けていることによって広がった人脈もあるし、自分の音楽を支持してくれる一流の現役アスリートや経営者たちもいる。それによって生まれたコミュニティで起こりうることもあるんです。それって、若いラッパーにはまだ入れない領域なのかなと思いますし、この年齢だからこその説得力もあると思う。ここまで積み上げてきた努力も自負しているので、その領域で圧倒的なことを何かやっていきたいですね。自分の身体なんて、努力の積み重ねでしかないので。ー現在におけるAKさんのモットーを教えてください。言葉にするとすごく安っぽく聞こえるかもしれないですけど、"自分以外の人のために"ということですかね。家族に対してもそうですし、聴いてくれるファンやスタッフたち。そういう人たちのために戦っている、という気持ちはあります。スティーブ・ジョブズの言葉じゃないですけど、お金なんてあの世には持っていけないんですよね。でも、俺の曲を聴いて人生が変わったと言ってくれる人がいる。激務の中で、スタッフたちと一緒に「これが俺たちがやってきたことなんだ」と感じることができる。結局、そういう思い出や誇りみたいなものしか墓の中に持っていけねえ、と思うんです。なので、人のために、と思う度合いは変わってきたなと感じます。 ー昨年は地元である小牧市にスケートパークにランプを寄贈したり、そこでイベントを企画したりなどの活動も話題になりました。地元への社会貢献的な動きは、今後も考えていらっしゃいますか?そうですね。自分がヒップホップで稼がせてもらって、それを地元の市に還元できたことはとてもありがたいなと思っています。スケートパークで行われた寄贈式の時に、子供達が生き生きとジャンプ台に乗って練習していた様子を見て感銘を受けたんですよ。今はパークの大改修やイベントのプロデュースを含め、ライダーの子供達に少しでも還元できたらなと思ってやらせてもらっています。―AKさんといえば、その肉体美も進化が止みません。普段、ボディメイキングやご自身の肉体に対してどのように向き合っていらっしゃいますか?身体のことは、もう20年くらい意識していますね。始めはただ鍛えて、好きなものを食べて、というふうにトレーニングしていたんです。でも、だんだんとライブの前には糖質制限して体重を落としていって、と向き合っていく中で自分の身体に対するリテラシーが上がっていきました。いつでも臨戦態勢に入れるコンディションにしておく方が、結果的に一番ラクなんですよ。今では免疫力や腸内環境といったことも勉強しているんで、風邪も引かないです。ー今日はナチュラルなデニムを纏ったカット、そしてアンダーウェアのみを身につけたカットにも挑戦していただきました。最近の自分のファッションは、よりナチュラルになっていますね。車や時計、スニーカーにパンチが効いていたら、それを邪魔しないものを身につけるようにしています。自分のオーラというとおこがましいですけど、本人から滲み出るものを大事にしながらナチュラルに決める、っていう。それでいうと、カルバン・クラインのアイテムは今の自分に一番合ったものなんじゃないかなと思います。アンダーウェアも、普段はカルバン・クラインしか履かないですね。ガイシホールのライブの日も、気合いを入れたくて赤のカルバン・クラインを履いていたくらいですから(笑)。 AK-69ヒップホップ・アーティスト。これまでに五度の武道館公演を成功させた他、名古屋城や鈴⿅サーキットなどを舞台にした前代未聞の配信ライブにも挑戦してきた。⼒強いリリックが多くのファンの⼼を掴み、プロ野球選