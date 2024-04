ZEROBASEONE、5月13日にカムバック！3rdミニアルバム「You had me at HELLO」ポスター公開

ZEROBASEONEが5月13日に運命的な物語を込めた新譜で帰ってくる。ZEROBASEONEは14日、公式SNSに3rdミニアルバム「You had me at HELLO」のカムバックポスターを掲載した。公開されたポスターにはアルバムの発売日である5月13日とアルバムタイトルである「You had me at HELLO」が書かれている中、新譜の雰囲気をあらかじめ知ることができる清涼感に溶け込んだ強い太陽の光を連想させる背景が期待を高めた。

特に、「You had me at HELLO」にはどのような意味が込められているのか、また、ZEROBASEONEが新譜を通じてどのような新しい物語を繰り広げるのか、世界中のファンの関心が一気に高まった。カムバックに先立ち、ZEROBASEONEは24日、ニューアルバムの収録曲「SWEAT」を先行公開する。夏のように熱いカムバックを予告したメンバーたちは、「SWEAT」という曲のタイトルのように、夏の暑さと情熱を爽やかなビジュアルとエネルギッシュなパフォーマンスで表現する。先行公開曲の発売と同時に1週間、音楽番組を通じてファンと会う予定だ。3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は来月13日に発売される。これに先立ち、今月24日午後6時、収録曲「SWEAT」が各種音楽配信サイトを通じて先行公開される。