Ä»À´´ÆÆÄ¡Ö·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤ÇÄËº¨AT¼ºÅÀ¡ÄµÕÅ¾Éé¤±µÊ¤·ºÇ²¼°ÌÄãÌÂ
Ä»À´¤ÏGÂçºåÀï¤Ç¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ºÅÀ
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï4·î14Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾41Ê¬¤ËMFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀÃÆ¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤È¡È¤¢¤È¿ôÊ¬¡É¤¬¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡Ê1Ê¬5ÇÔ¡Ë¤ÇºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Ê¤é¤º¡£¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢Àî°æ·òÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³5»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»À´¤ÏÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÈ¯¤Î±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£GÂçºå¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤òºî¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿Á°È¾41Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é±¦¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎMFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç¹¬Àè¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇFWºäËÜ°ìºÌ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Î²ðÆþ¸å¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏMFºæ²°²Â²ð¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤ÇÁê¼êFW¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤òÅÝ¤·¤ÆDOGSO¡ÊDenying an Obvious Goal Scoring Opportunity¡£·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¤Ë¤è¤ê°ìÈ¯Âà¾ì¡£VAR²ðÆþ¸å¡¢PKÈ½Äê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊFK¡Ë¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¢¤ÎFK¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ãæ±ûÌó16¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤éFW±§º´Èþµ®»Ë¤¬½³¤Ã¤¿FK¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¤Î¤¤ï¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ö¤â¡¢GKËÑ°ì·½¤¬±¦¼ê°ìËÜ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ç´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿Ä»À´¤ÏÌµÍý¤Ë¹¶¤á¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤¦¡£Àî°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È10Ê¬¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à8Ê¬¡¢°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FW²£»³ÊâÌ´¤¬1ÂÐ1¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁê¼êGK°ì¿¹½ã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à9Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤ÆËü»öµÙ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄ»À´¤Ïº£µ¨6ÇÔÌÜ¡£¾¡¤ÁÅÀ4¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÉÛ¿ØÅù¤³¤ÎÆü¤Î·èÃÇ¤Ë¡Öº£¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¿ôÊ¬¼é¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ë1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë