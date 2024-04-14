14日、水沢競馬場で行われた第49回赤松杯(4歳上・重賞・ダ1600m・1着賞金300万円)は、ハナを切ってレースを進め、直線で後続を突き放した坂口裕一騎手騎乗の2番人気グランコージー(牡7、岩手・千葉幸喜厩舎)が、6番人気ライアン(牡5、岩手・佐藤浩一厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分41秒0(良)。

さらにハナ差の3着に3番人気ヴァケーション(牡7、岩手・畠山信一厩舎)が入った。なお、1番人気ノーブルサターン(牡10、岩手・板垣吉則厩舎)は4着に終わった。

グランコージーは父ベルシャザール、母アドマイヤプルート、その父アドマイヤコジーンという血統。重賞は4勝目。

【勝ち馬プロフィール】

◆グランコージー(牡7)

騎手:坂口裕一

厩舎:岩手・千葉幸喜

父:ベルシャザール

母:アドマイヤプルート

母父:アドマイヤコジーン

馬主:佐野 幸一郎

生産者:マルシチ牧場

【全着順】

1着 グランコージー 2人気

2着 ライアン 6人気

3着 ヴァケーション 3人気

4着 ノーブルサターン 1人気

5着 レールガン 12人気

6着 フレイムウィングス 5人気

7着 スズカゴウケツ 4人気

8着 ゴールドギア 10人気

9着 グローリーグローリ 7人気

10着 レベランス 11人気

11着 ミニアチュール 9人気

12着 フジラプンツェル 8人気