LE SSERAFIM、米「コーチェラ」華麗なパフォーマンスに大歓声！未発表の新曲ステージをサプライズ披露

LE SSERAFIMが米最大の音楽フェスティバル「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」(以下コーチェラ)のステージを華麗に飾った。LE SSERAFIMは13日(以下、現地時間)、「コーチェラ」のSaharaステージで公演を披露した。Saharaステージは2019年、BLACKPINKがコーチェラデビューを果たした場所で、サブステージの中でもっとも大きな規模を誇る。

コーチェラは1999年に始まったアメリカ最大規模の音楽フェスティバルの一つで、毎年20万人以上の観客が集まる。LE SSERAFIMは歴代韓国アーティストの中で、デビュー後最短期間でこのフェスティバルで単独公演を行うアーティストになった。この日、ブランド「ルイ・ヴィトン」が特別制作した衣装を着てステージに上がったLE SSERAFIMは、パワフルなバンドサウンドと共に強烈なパフォーマンスでステージを始めた。彼女たちは「ANTIFRAGILE」を皮切りに、「FEARLESS」「UNFORGIVEN」「Perfect Night」「EASY」などのヒット曲並びに、「The Great Mermaid」「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」「Smart」「Fire in the belly」など、10曲のステージをしっかりとしたライブに、華麗なパフォーマンスを加えて披露した。特にこの日、LE SSERAFIMは未発表の英語曲のステージを初公開し、注目を集めた。メンバーの激しいラップが際立つ新曲に、ファンたちは熱い歓声をあげた。また、メンバーたちは流暢な英語力を披露し、ステージの合間合間にファンとコミュニケーションを取りながら雰囲気を盛り上げた。彼女たちは「今日は来てくれてありがとうございます」「忘れられない1日でした。一緒にいてくれてありがとうございます」と感想を伝えた。こうして初のコーチェラのステージを成功裏に終えたLE SSERAFIMは、20日に「コーチェラ」のステージに再び登場予定だ。