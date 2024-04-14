サッカーJ2第10節の10試合が、13日（土）、14日（日）に開催されました。

清水エスパルスはいわきFCとの接戦を制し、2連勝で首位をキープ。2位のV・ファーレン長崎は、徳島ヴォルティスから6ゴールを奪い3連勝。長崎は今季開幕10試合で、J2最多タイの22得点と攻撃陣が好調です。

その他上位では、勝利したベガルタ仙台が5位、レノファ山口FCが6位に浮上。下位の3チーム、藤枝MYFC、ザスパ群馬、徳島ヴォルティスはそろって敗戦で勝ち点を伸ばせませんでした。

【J2第10節結果】

◆仙台 2−0 山形（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】相良竜之介（前半10分）、菅田真啓（前半38分）

◆水戸 2−2 栃木（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】黒川淳史（前半33分）、落合陸（後半32分）【栃木】南野遥海（前半42分、後半28分）

◆千葉 1−1 大分（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】小森飛絢（前半5分）【大分】渡邉新太（後半6分）

◆長崎 6−1 徳島（トランスコスモススタジアム長崎）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半4分、前半12分、後半2分）、笠柳翼（後半10分）、フアンマ デルガド（後半20分、後半42分）【徳島】渡大生（後半45分）

◆清水 3−2 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【清水】ルーカス ブラガ（前半7分）、乾貴士（前半9分）、北川航也（後半23分）【いわき】西川潤（前半22分）、谷村海那（後半35分）

◆愛媛 2−2 鹿児島（ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】石浦大雅（前半25分）、松田力（後半4分）【鹿児島】圓道将良（後半15分）、野嶽寛也（後半45分+7分）

◆秋田 0−0 岡山（ソユースタジアム）

◆横浜FC 2−0 藤枝（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】ンドカ ボニフェイス（前半10分）、カプリーニ（後半40分）

◆山口 4−0 群馬（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】河野孝汰（前半4分、後半10分）、梅木翼（後半21分）、五十嵐太陽（後半45分+3分）

◆熊本 3−3 甲府（えがお健康スタジアム）得点【熊本】竹本雄飛（前半11分）、岩下航（前半42分）、道脇豊（後半34分）【甲府】アダイウトン（前半5分）、木村卓斗（前半12分）、三平和司（前半45分+8分）