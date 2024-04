◆TWSインタビュー連載

【モデルプレス=2024/04/14】EVENTEEN(セブンティーン)の弟グループ・TWS(トゥアス)のインタビュー連載。ソロインタビュー編の第5弾は、JIHOON(ジフン/18)が登場。TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなるボーイグループ。モデルプレスでは、1月22日に1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施。デビューして変化した心境や活動の原動力になっているもの、そして「夢を叶える秘訣」に迫った。

◆SEVENTEEN弟分・TWSプロフィール

― デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。JIHOON:本当に多くのことを学びました。待ちに待った夢の瞬間が現実と化して本当に幸せな気持ちでいっぱいです。 ファンの皆さんと直接会うこともできるようになったので、たくさんのパワーをもらって、これからもっと頑張らなければいけないと決意を新たにしているところです。― メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から1番印象が変わった人を教えてください。JIHOON:DOHOON(ドフン)のイメージが1番変わりました。最初に会った時は滅多に笑いもしないし、なんとなく冷たい感じでしたが、仲良くなってみると、とても温かくて面白くて笑う人だというのが分かってイメージが1番変わりました。― HANJIN(ハンジン)さんは「JIHOONさんが最初会った時はお互い話もせずに挨拶する程度だったけれども、メンバーになって1番印象が変わって仲良くなった」とおっしゃっていました。JIHOON:えー!知りませんでした。― 今では仲良しということですね!JIHOON:本当に仲良くなりました!― メンバーの皆さんにとってロールモデルはSEVENTEENさんということですが、JIHOONさんが具体的に目指している姿勢やロールモデルになったきっかけを教えてください。JIHOON:ステージに臨む姿勢やチームワークの良さを見て見習いたいと思いロールモデルになりました。チームワークがとても良くて、そのチームワークの良さがパフォーマンスやステージにとても前向きに表れていてエネルギーを感じます。なので、僕たちも見習わなければいけないと思っています。― 先輩からのお言葉で力になった言葉はありますか?JIHOON:SEVENTEEN先輩が僕たちのパフォーマンスを見て「本当にうまくやっているので頑張ってほしい」など、本当にいろいろと励ましてくださいました。 そして「本当に誇らしい」という言葉を聞いた時、1番力になりました。― モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。 そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。JIHOON:デビューするまでに、確かに大変なこともたくさんありましたが、地道な努力と「できる」という意志1つで僕の夢を叶えることができたと思います。 本当に時間がかかっても、必ずできると思えばできます。 そして、僕が皆さんにやれるという信念を伝えたいです。― そんなデビューという1つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思いますが、JIHOONさんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。JIHOON:自分がやりたいことが何なのかを具体的に知り、それを実現するために努力をし、絶対にできると思えば、必ず実現すると思います。― ありがとうございました!取材中、常ににこやかな笑顔を絶やさなかったJIHOONさん。撮影で「オーバーオールの肩紐を持ったポーズ」をお願いすると、オーバーオールの片方が外れたデザインだったため、片方は紐を掴み、もう片方はエアーでグーにして掴んだポーズに。「もう片方の手は楽にしていいですよ!」と伝えると驚いた表情を浮かべ、照れ笑いしていました。(modelpress編集部)TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなる、2024年1月22日にデビューしたボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。2003年生まれの最年長・SHINYU(シンユ)、2005年生まれのDOHOON(ドフン)とYOUNGJAE(ヨンジェ)、2006年生まれのHANJIN(ハンジン)とJIHOON(ジフン)、2007年生まれのKYUNGMIN(ギョンミン)と、確かなパフォーマンス力とビジュアル、優れた音楽センスを持つ6人で構成されている。デビュー直後から韓国の音楽チャートを席巻しているほか、日本雑誌の表紙に多数登場し、3月には「マイナビ東京ガールズコレクション」へ初出演、日本でのショーケースを開催するなど、国内外でも活躍が期待されている。【Not Sponsored 記事】