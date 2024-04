プレミアリーグ第33節でルートン・タウンと対戦したマンチェスター・シティ。開始早々にアーリング・ハーランドのシュートが橋岡大樹に当たり、ネットを揺らす。幸先よく先制したシティは後半にも4ゴールをマークし、5-1で勝利を飾った。



一時的に首位に返り咲く勝利を飾ったシティ。指揮官のペップ・グアルディオラはこの日5点目となるゴールを決めたヨシュコ・グヴァルディオルのことを称賛している。今シーズンより加入した同選手は左SBでの起用がメインであり、慣れないポジションの中で奮闘している。





A first #PL goal for Josko



And what a strike it was!