Snow Manの目黒蓮(左)とラウール

STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)は、4月10日より本格始動を開始し、同日、SUPER EIGHT(元関ジャニ∞)ら14組75名の所属アーティストがユニット「STARTO for you」として歌うチャリティーソング『WE ARE』をデジタルリリースした。だが、そのダウンロード数は予想外に芳しくない結果となった。

STARTOは、収益を能登半島地震の被災者に全額寄付するとして、『WE ARE』を配信。参加しているのはNEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz(元Sexy Zone)、A.B.C-Z、WEST.、King&Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupの14組となった。

「かつて1995年に阪神・淡路大震災のチャリティーの一環として、TOKIO、KinKi Kids、V6の3組で『J-FRIENDS』として活動。

楽曲『Children’s Holiday』はマイケル・ジャクソン、『Next 100 Years』は、ボン・ジョヴィのジョン・ボン・ジョヴィとリッチー・サンボラ、訳詞はB’z・稲葉浩志と豪華な楽曲提供陣も話題となりました。

また、2020年には新型コロナウイルス感染拡大防止の支援活動『Smile Up ! Project』として、嵐、KinKi Kidsら15組総勢75名で、ユニット『Twenty★Twenty』としてMr.Childrenの櫻井和寿さん書き下ろしの『smile』を発売しました。

今回の14組が参加の『STARTO for you』の『WE ARE』は、作詞はmiwaflower、Rap詞はTEEDA(BACK-ON)、作曲はErik Lidbom・Soma Gendaと作家陣の知名度のパワーダウンも否めません」(芸能ライター)

そうしてリリースされた『WE ARE』は、4月10日付の「オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング」では1位に初登場したものの、6980ダウンロード(以下、DL)だった。また、11日付の同ランキングでも首位だったが6812DLと微減。12日付では4位のためにDL数は発表されていない(DLの公表は3位まで)。

2020年6月22日に配信された「smile」は、初日は4万6132DLを記録していただけに、今回の数字が芳しくないのは明らかとなっている。

さらに、滝沢秀明氏率いるTOBEも今年の震災を受けてチャリティプロジェクト『to HEROes Project -Act for HOPE-』を立ち上げ、テーマソング『Be on Your side』を3月18日に配信。

所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹の5組13名がユニット『to HEROes』として参加。作詞はNumber_iの岸優太、神宮寺勇太、平野紫耀の3人が手がけた(作曲はMisako Sakazume・uno blaqlo・Slack Rat)。

この曲の初日の「オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキング」では、1万3870DLを記録しており、STARTOのほぼ2倍の数字となっていた。

結果、チャリティーソングの初日DL数では、14組75名のSTARTOが5組13人のTOBEに大敗する形となった。

今回の一件にSNSではさまざまな意見が書き込まれた。

《WE AREのDL数 1位だけど6980って…寂しくない? 5桁行くかと思ってたよ ストリーミンだけじゃ売上げにならないよ? 1曲261円だよ? チャリティーソングなんだからお金払ってDLしませんか?》

《WE ARE 1位 6980 DL やっぱり 配信が浸透してないよね》

《TOBEのチャリティがbe on your sideで STARTOのチャリティがWE AREなの皮肉なのかなんなのかたまたまなんだろうけど、二つ合わせると私たちはそばにいるなのなんなん》

「STARTO、TOBEのそれぞれのチャリティユニットは今後、CDの発売も控えています。

STARTOのユニット・STARTO for youの『WE ARE』は6月12日発売。特典としてBlu-rayまたはDVDで5月29・30日に大阪・京セラドーム大阪で開催されるライブのパフォーマンス映像が視聴できるシリアルコードがつくとのことです。

また、TOBEのユニット・to HEROesの『Be on Your side』は5月1日に発売されます」(同)

チャリティであることは大前提として、DL数ではTOBEの圧勝となった。CDの売り上げではどんな記録となるのだろうか。