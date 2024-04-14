¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤ÏÀ¨¤¤¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬²¤½£¤ÇÌöÆ°¡¢È¿·â¸ý²Ð¤Î¡ÈÅ·°æÆÍ¤»É¤·¡ÉÃÆ¤ËÈ¿¶Á
¿û¸¶¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËAZ¤¬µÕÅ¾¾¡Íø
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1ÉôAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4·î13Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè30Àá¥ï¡¼¥ë¥ï¥¤¥¯Àï¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·3-2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Ê¤«¡¢¹ë²÷¤Ê°ì·â¤ËSNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AZ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾3Ê¬¤Ë¥ï¡¼¥ë¥ï¥¤¥¯FW¥À¥Ó¥É¡¦¥ß¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±42Ê¬¡¢¿û¸¶¤Î²£¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ß¥ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£Ìó50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°ÃÆ¤òÄÀ¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥ï¥¤¥¯¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢21Ê¬¤ËAZ¤¬È¿·â¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿û¸¶¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¿û¸¶¤¬³°¤Ë³«¤¤¤¿Ì£Êý¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ø²ÃÂ®¡£°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼Å·°æ¤ËÆÍ¤»É¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¡¢AZ¤ÏÆ±30Ê¬¤È32Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²µÕÅ¾¡£¥Û¡¼¥à¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç·àÅª¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Î¹ë²÷ÃÆ¤Ï»î¹ç¸å¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÃØ³¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À»æ¤¬Áª¤Ö·î´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¿û¸¶¡£¥·¡¼¥º¥ó²Â¶¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë