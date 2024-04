BE:FIRSTが、4月24日にリリースするニューシングルより、表題曲「Masterplan」を4月22日0時から先行配信。あわせて、同日20時から同楽曲のMVをプレミア公開する。

(関連:BE:FIRST、ソロ楽曲第1弾にJUNONが選ばれた理由は? 音楽的バックグラウンドと高いスキル)

今作は「Boom Boom Back」「Mainstream」の続編に位置し、「Gifted.」「BF is…」「Mainstream」などを手掛けた音楽プロデューサー Ryosuke “Dr.R” Sakaiによる、タイトでオリエンタルチックなビートに乗せたHIPHOPチューンに。

また、Apple Music/Spotifyでは今作のPre-Add/Pre-Saveも開始。さらに、CDのリリース日である4月24日19時からは、リリースを記念したYouTube生配信を行う。

なお、YouTubeでは「Masterplan」の制作過程を追ったドキュメンタリー映像が公開。メンバー自身や、プロデューサーであるSKY-HI、Ryosuke “Dr.R” Sakai、SOTAとともにコレオグラフを担当したReiNaへのインタビューも公開されている。

今作には「Masterplan」以外にも、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌としてメンバーのMANATO、JUNONが作曲に、LEOが作詞に参加した「Glorious」や、“ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG”としてSHUNTO、RYUHEIが作詞に参加した「Set Sail」、BE:FIRST初となるソロ楽曲で、JUNONが作詞作曲に参加した「Nova Flame ~One of the BE:ST-01 JUNON~」の全4曲が収録。なお、「Nova Flame ~One of the BE:ST-01 JUNON~」は4月24日0時より各音楽配信サービスで配信開始となる。

(文=リアルサウンド編集部)