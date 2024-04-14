【福島民報杯】丸田恭介騎乗、リフレーミングの大外一気が炸裂

4月14日、福島競馬場で行われた11R・福島民報杯（L・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、丸田恭介騎乗の2番人気、リフレーミング（牡6・栗東・鮫島一歩）が勝利した。クビ差の2着にボーンディスウェイ（牡5・美浦・牧光二）、3着にプラチナトレジャー（牡6・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:58.9（良）。

1番人気で丹内祐次騎乗、ロングラン（せん6・美浦・和田勇介）は、8着敗退。

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キングヘイロー産駒

丸田恭介騎乗の2番人気、リフレーミングの豪快な大外枠一気が炸裂した。直線では圧巻の切れ味。ゴール寸前で届かないかと思われたところから大外を豪快に突き抜けた。

リフレーミング 26戦5勝

（牡6・栗東・鮫島一歩）

父：キングヘイロー

母：ヒーリング

母父：バトルプラン

馬主：栗山学

生産者：橋本牧場

【全着順】

1着 リフレーミング

2着 ボーンディスウェイ

3着 プラチナトレジャー

4着 ショウナンマグマ

5着 カレンルシェルブル

6着 サンストックトン

7着 ダンテスヴュー

8着 ロングラン

9着 アウスヴァール

10着 ハーランズハーツ

11着 カルリーノ

12着 タマモブラックタイ

13着 テーオーシリウス

14着 マイネルファンロン

15着 ナイママ

16着 バビット