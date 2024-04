清水が首位堅持＆2位長崎も6発大勝で追撃！　“みちのくダービー”は仙台に軍配／J2第10節

2024明治安田J2リーグ第10節が13日と14日に各地で行われた。ベガルタ仙台とモンテディオ山形による“みちのくダービー”は、杜の都のクラブが前回対戦の雪辱を果たすことに。10分に敵陣でボールを奪取すると、最後はMF相良竜之介の右足が炸裂し先制に成功。37分にはDF菅田真啓のヘディングシュートがネットを揺らして追加点を挙げた。その後はスコアこそ動かなかったものの、盤石の試合運びを見せた仙台が2−0の勝利。J1昇格プレーオフ圏内に浮上している。

3年ぶりのJ1復帰に向け、首位を走る清水エスパルスは、敵地でいわきFCと対戦。FWルーカス・ブラガとFW乾貴士、FW北川航也と揃って役者が決めると、粘り強さを発揮したいわきFCに2度に渡って1点差に詰め寄られたが、最終的に3−2の勝利。リーグ戦3試合無敗で首位堅持となった。第3節以降7試合無敗の2位V・ファーレン長崎は、揺れる最下位徳島ヴォルティスを本拠地に迎え入れると、今節も攻撃陣が爆発した。FWエジガル・ジュニオのハットトリック達成を筆頭に、大量6得点が生まれて大勝。反対に敗れた徳島は、指揮官交代後も1分2敗と悪い流れを断ち切れずにいる。その他、大分トリニータに引き分けたジェフユナイテッド千葉の連勝がストップ。J1復帰を狙う4位横浜FCは藤枝MYFCに2−0で勝利した一方、5位ヴァンフォーレ甲府はロアッソ熊本に3度追いつかれて勝ち点2を落とすことに。3位ファジアーノ岡山も、ブラウブリッツ秋田のゴールを最後までこじ開けられずに、スコアレスドローに終わっている。■第10節▼4月13日(土)ジェフユナイテッド千葉 1−1 大分トリニータ水戸ホーリーホック 2−2 栃木SCV・ファーレン長崎 6−1 徳島ヴォルティスベガルタ仙台 2−0 モンテディオ山形愛媛FC 2−2 鹿児島ユナイテッドFCいわきFC 2−3 清水エスパルス▼4月14日(日)ブラウブリッツ秋田 0−0 ファジアーノ岡山レノファ山口FC 4−0 ザスパ群馬ロアッソ熊本 3−3 ヴァンフォーレ甲府横浜FC 2−0 藤枝MYFC■順位表※()内は勝ち点/得失点差1位 清水(22/+5)2位 長崎(21/+12)3位 岡山(19/+5)4位 横浜FC(18/+9)5位 仙台(17/+4)6位 山口(15/+6)7位 甲府(15/+3)8位 秋田(15/+3)9位 愛媛(15/+2)10位 千葉(14/+9)11位 いわき(13/+8)12位 大分(13/+1)13位 山形(13/−1)14位 熊本(12/−6)15位 栃木(12/−13)16位 鹿児島(9/−9)17位 水戸(8/−3)18位 藤枝(8/−12)19位 群馬(6/−10)20位 徳島(5/−13)■第11節の対戦カード▼4月20日(土)14:00 岡山 vs 熊本14:00 藤枝 vs 徳島14:00 山形 vs 愛媛14:00 清水 vs 仙台14:00 甲府 vs 群馬▼4月21日(日)14:00 千葉 vs 秋田14:00 鹿児島 vs 栃木14:00 大分 vs いわき14:00 山口 vs 水戸14:00 長崎 vs 横浜FC