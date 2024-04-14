14日、福島競馬場で行われた福島民報杯(4歳上・オープン・芝2000m)は、後方追走から直線で一気に各馬を差し切った丸田恭介騎手騎乗の2番人気リフレーミング(牡6、栗東・鮫島一歩厩舎)が、中団から脚を伸ばした5番人気ボーンディスウェイ(牡5、美浦・牧光二厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分58秒9(良)。

さらにクビ差の3着に9番人気プラチナトレジャー(牡6、美浦・国枝栄厩舎)が入った。なお、1番人気ロングラン(セ6、美浦・和田勇介厩舎)は8着に、3番人気カレンルシェルブル(牡6、栗東・安田翔伍厩舎)は5着に終わった。

勝ったリフレーミングは、父キングヘイロー、母ヒーリング、その父バトルプランという血統。前走の湾岸Sに続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆リフレーミング(牡6)

騎手:丸田恭介

厩舎:栗東・鮫島一歩

父:キングヘイロー

母:ヒーリング

母父:バトルプラン

馬主:栗山学

生産者:橋本牧場

【全着順】

1着 リフレーミング 2人気

2着 ボーンディスウェイ 5人気

3着 プラチナトレジャー 9人気

4着 ショウナンマグマ 8人気

5着 カレンルシェルブル 3人気

6着 サンストックトン 4人気

7着 ダンテスヴュー 10人気

8着 ロングラン 1人気

9着 アウスヴァール 6人気

10着 ハーランズハーツ 11人気

11着 カルリーノ 15人気

12着 タマモブラックタイ 13人気

13着 テーオーシリウス 12人気

14着 マイネルファンロン 14人気

15着 ナイママ 16人気

16着 バビット 7人気