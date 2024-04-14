中国ナンバー3、金正恩氏と会談 協力強化を確認
【AFP＝時事】中国共産党序列3位の趙楽際（Zhao Leji）氏は13日、訪問先の北朝鮮・平壌で金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong-Un）朝鮮労働党総書記と会談し、協力関係の強化を確認した。
趙氏は、習近平（Xi Jinping）国家主席、李強（Li Qiang）首相に次ぐナンバー3。国交樹立75年を記念して北朝鮮を訪問中。今回は、ここ数年間では両国間で最も高いレベルの会談の一つとなった。
中国国営新華社（Xinhua）通信によると、趙氏は会談で、中国は「2国間の実務的かつ互恵的な協力を推進するとともに、新たな成果を達成し、強力な相互支援を継続して双方の共通の利益を守る」ことを望んでいると伝えた。
これに対し金氏は、「伝統的な友好関係を深め、朝鮮民主主義人民共和国と中国の関係に新たな章を刻みたい」と述べたという。
【翻訳編集】AFPBB News
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趙氏は、習近平（Xi Jinping）国家主席、李強（Li Qiang）首相に次ぐナンバー3。国交樹立75年を記念して北朝鮮を訪問中。今回は、ここ数年間では両国間で最も高いレベルの会談の一つとなった。
これに対し金氏は、「伝統的な友好関係を深め、朝鮮民主主義人民共和国と中国の関係に新たな章を刻みたい」と述べたという。
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