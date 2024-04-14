【皐月賞・馬体重】レガレイラは456kg(+2)、ジャスティンミラノは512kg(+10)
4月14日に中山競馬場で行われる第84回皐月賞(3歳・牡牝・GI・芝2000m)の馬体重が発表された。
ホープフルSの覇者で紅一点のレガレイラ(牝3、美浦・木村哲也厩舎)は456kg(+2)。無傷2連勝で共同通信杯を制したジャスティンミラノ(牡3、栗東・友道康夫厩舎)は512kg(+10)。
発走予定時刻は15時40分。
※馬番 馬名 馬体重(増減)
1 サンライズジパング 510(-6)
2 メイショウタバル 500(0)
3 エコロヴァルツ 486(-10)
4 シリウスコルト 472(-10)
5 ミスタージーティー 468(-4)
6 アレグロブリランテ 466(-4)
7 ルカランフィースト 468(+6)
8 ジャンタルマンタル 490(-2)
9 アーバンシック 510(-6)
10 レガレイラ 456(+2)
11 ホウオウプロサンゲ 482(-2)
12 コスモキュランダ 500(-4)
13 ジャスティンミラノ 512(+10)
14 シンエンペラー 482(+2)
15 サンライズアース 532(-10)
16 ダノンデサイル 504(-2)
17 ビザンチンドリーム 456(+6)
18 ウォーターリヒト 462(0)