岐阜vs宮崎 スタメン発表
[4.14 J3第10節](長良川)
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 27 横山智也
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 23 大渕来珠
MF 38 楠大樹
MF 41 上野瑶介
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 57 植田峻佑
DF 3 代健司
DF 4 大武峻
MF 7 魚里直哉
MF 20 阿野真拓
MF 34 遠藤光
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
※15:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 24 粟飯原尚平
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 27 横山智也
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 23 大渕来珠
MF 38 楠大樹
MF 41 上野瑶介
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 57 植田峻佑
DF 3 代健司
DF 4 大武峻
MF 7 魚里直哉
MF 20 阿野真拓
MF 34 遠藤光
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司