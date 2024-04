●旅行客やローカル客が楽しめる

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)グループの米パン・パシフィック・リテールマネジメント(グアム)は4月25日に、グアム初出店となる「DON DON DONKI VILLAGE OF DONKI(ヴィレッジオブドンキ)」をオープンする。DON DON DONKI VILLAGE OF DONKIは、同日にオープンするショッピングモール「VILLAGE OF DONKI」内で営業し、米国で初の「DON DON DONKI」業態となる。また、同ショッピングモール内には同社の直営寿司レストラン「わか桜」も出店する。

PPIHグループ店舗としては最大規模の売り場面積を誇る大型店舗となり、日本の食品を中心にアジア、米国本土の商品を取り揃える。食品では、日本産和牛や風味を維持したチルドUSビーフ、厚切りの肉が多く販売されているグアムでは珍しい薄切り肉も販売する。さらに、イチゴ、桃、ナシ、柿、リンゴ、ミカンといった、日本産のフルーツを多くそろえるとともに、世界各国のドンキ店舗で人気商品となっている焼き芋の販売も行う。そのほか、グアムにおける米国本土の商品ニーズの高さを受けて、ローカルスーパーに引けを取らないアメリカングロサリーを用意する。また、日本でも外国人旅行客から人気を集める、日本各地のご当地商品を販売するコーナーや、世帯人数が多いグアムの来店客向けにケース販売やケースをバンドルした商品をそろえるバルクセールコーナーも設置される。食品以外では、グアムにおける取り扱い店舗の少ない、日本のキャラクターグッズやアニメグッズ、玩具などを販売し、各国の店舗でも人気の高いジャパニーズ・ポップ・カルチャーの世界を売り場で表現する。さらに、空港から約1kmという立地を生かして、旅行客に喜ばれるお土産コーナーを充実させ、グアム限定の日本キャラクターとのコラボグッズなどをそろえる。DON DON DONKI VILLAGE OF DONKIは24時間営業で、わか桜の営業時間が11時〜23時。