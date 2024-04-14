1²óÌµ»à¡¢À¾Éð¡¦³°ºê¤Î¥´¥í¤òÇØÌÌ¥­¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ëÂçÄÅ¡Ê»£±Æ¡¦°ËÅì¾»°ìÏº¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯ÂçÄÅ¤¬¹¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡½é²óÌµ»à¡¢ÀèÆ¬¤Î³°ºê¤ÈÂÐÀï¡£142¥­¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤ÏÂçÄÅ¤Î²£¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¤òÇØÃæ¤«¤é¿­¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥­¥ã¥Ã¥Á¡£¹¥¥×¥ì¡¼¤Ëµå¾ì¤«¤é¤âÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£

¡¡¶å»ºÂç¶å½£¹â»þÂå¤ÏÆâÌî¼ê¤òÃæ¿´¤ËÊá¼ê°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤­¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝ¤À¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£