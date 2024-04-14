[4.14 J2第10節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

FW 13 小川慶治朗

FW 15 伊藤翔

FW 20 村田透馬

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 5 ガブリエウ

MF 14 中野嘉大

MF 25 三田啓貴

MF 77 新井瑞希

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

監督

四方田修平

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 13 大曽根広汰

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 24 永田貫太

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 16 山原康太郎

MF 10 榎本啓吾

MF 30 芹生海翔

MF 33 河上将平

FW 14 中川風希

FW 81 中島大嘉

監督

須藤大輔