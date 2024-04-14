横浜FCvs藤枝 スタメン発表
[4.14 J2第10節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
MF 14 中野嘉大
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 24 永田貫太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 30 芹生海翔
MF 33 河上将平
FW 14 中川風希
FW 81 中島大嘉
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
FW 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 5 ガブリエウ
MF 14 中野嘉大
MF 25 三田啓貴
MF 77 新井瑞希
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 24 永田貫太
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
MF 10 榎本啓吾
MF 30 芹生海翔
MF 33 河上将平
FW 14 中川風希
FW 81 中島大嘉
監督
須藤大輔