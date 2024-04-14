¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀè¶î¼Ô¡¦±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´Ñ¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ²¿ÀéËç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÀäÂÐÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡Û
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤ÏÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô100Ëü¿Í±Û¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¤Ï¤·¤Ð¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£
±©¼Æ¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë»Ï¤á¤¿TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£2019Ç¯¤ËÉñÂæ¡Ø¿¿Ìó¡¦Ëâ½Æ¥É¥Ê¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2021Ç¯23¹æ¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´Ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£±©¼Æ¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
±©¼Æ¡¡²¿¤è¤ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü²¿É´¤Ã¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢°ì¤«·î¤Ç2Ëü¿Í¤â¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤â¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤â¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¤½¤Î¾å¡¢¤¤¤Þ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤È¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥°¥é¥Ó¥¢ÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È»Å»ö¤Ç¤ÏÁê¼êÊý¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤â¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó»ö·ï¤Ç¡¢¡Ö±©¼Æ¤µ¤ó¡á¥Ð¥º¤ë¡×¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Ð¥º¤ëÈë·í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±©¼Æ¡¡¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡¡¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¡¢Îã¤¨¤ÐTikTok¤Ç¥Ð¥º¤ëÈë·í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¥Ð¥º¤Ã¤¿Æ°²è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤À¤±¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÈ¿±þ¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤é¸å¤Ç¾Ã¤»¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤È´¶³Ð¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¤½¤Î¸å¤â±©¼Æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½µ¥×¥ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡©
±©¼Æ¡¡3²óÌÜ¤Ç¤¹¡Ê2021Ç¯50¹æ¡Ë¡£
¡¼¡¼¡Ø24»þ´Ö365Æü¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¡£
±©¼Æ¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¡Ø±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2022¡Ù¡ËÍÑ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼°áÁõ¤â¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤ä¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤Ê¤Ë¤·¤í12¥ö·îÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©
±©¼Æ¡¡¤É¤ì¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï"Íá°á"¤«¤Ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥«¥Ã¥È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ä±Ç²è¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥«¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï±Ç²è¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2019Ç¯50¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±©¼Æ¤µ¤ó¤¬É½»æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï±©¼Æ¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡©
±©¼Æ¡¡²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â»ä¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤¬±©¡Ö¼Æ¡×¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¼Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°¥Î¥ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ø±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2022¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡Ë¤è¤ê
±©¼Æ¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤Ï2²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¡¢³Î¤«ÀéÍÕ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢9·î¤ÎÁ°È¾¤Ç¡£¤Ç¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬9·î12Æü¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¡¢¤¢¤È4²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê2023Ç¯21¹æ¡¿5·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¡¼¡¼¡ØÌ¿¤Î²Ö¡Ù¤È¤¤¤¦6¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
±©¼Æ¡¡¤Ï¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆâÍÆ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¿·¶ÃÏ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¡Ö²Ö¡×¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±©¼Æ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¥Õ¥£¥ë¥à¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»£±ÆÃæ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼È±¤Î¿§¤¬¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2021Ç¯21¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Á°¹¯Êå¡Ë¤è¤ê
±©¼Æ¡¡»£±ÆÁ°¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÌò¤ò±é¤Ã¤Æ¡¢È±¤òÀÄ¤È¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥Þ¥º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹õ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ÎÈ±¿§¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î»þ¤ÏÈý¤Î¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¾¯¤·Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈý¤¬Ç»¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÇ»¤¯¤·¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤À¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¤ä¤Ï¤êÉÔ°Â¤Ë¡©
±©¼Æ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï´í¸±¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£·ë²Ì¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËSNS¤Ç¤Î¿´Ìµ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶»¤òÄË¤á¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±©¼Æ¤µ¤ó¤Ï¡©
±©¼Æ¡¡¤½¤ÎÊÕ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÊý¡¹¤¬ºÇ¹â¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â²¿ÀéËç¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¿ôËç¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀäÂÐÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡£ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
±©¼Æ¡¡Èþ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¸¥à¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÈ©¤Î´ÉÍý¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤¤¤Ä»£±Æ¤ä»Å»ö¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¤Æ¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼±©¼Æ¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤É¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
±©¼Æ¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»Ä¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈ©¤òÏª½Ð¤¹¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡£¸å¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¼«Ê¬¤ò¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
±©¼Æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤Êý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤É¤Á¤é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©
±©¼Æ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¤à¤·¤í¡¢½÷Í¥¤Ë¤·¤Æ¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼³Ø¤ó¤À¡©¡¡²¿¤ò¡©
±©¼Æ¡¡Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éº£¸å¡¢½÷Í¥¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤âÎ¾Êý¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø24»þ´Ö365Æü¡Ù ±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß »£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ ²Á³Ê¡¿880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 2021Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2022¡Ù¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¡£¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤¿¤ê¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ê¿§µ¤¤Ë°î¤ì¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¡£±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìºý¡£
¡ØÌ¿¤Î²Ö¡Ù ±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß »£±Æ¡¿Á°¹¯Êå ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²Ö¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Ã¤È¤ê»£¤ê²¼¤í¤·¡£¾Ð´é¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë»×¤ï¤º¥É¥¥É¥¡£ÌÀ¤ë¤¯À÷¤á¤¿¥Ø¥¢¤âÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¤Ï¤·¤Ð¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¡¡
1998Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡ûËÌ³¤Æ»¡¦¤È¤«¤Á´Ñ¸÷Âç»È¡£¡Ø¤É¤µ¤ó¤³WEEKEND¡Ù¡ÊSTV»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÅÚÍË11:55¡Á¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°TikTok¡Ú@Natssumiiiii¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@Natssumiiiii¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@na0912mi¡Û¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö