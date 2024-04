北陸新幹線延伸開業となり、注目を集める石川県・加賀。歴史と伝統が息づく同エリアのおいしいグルメ土産を紹介していきます。老舗の和菓子からトレンド感のあるものまで、注目のお土産をみていきましょう。伝統息づく石川県・加賀エリアのグルメな手土産献上加賀棒茶ほうじ茶を好んだという昭和天皇に向けて、丸八製茶場が試行錯誤を重ね作った「献上加賀棒茶」(756円)。一番摘み茶の「茎」を浅く煎じたお茶は、すっきりとした飲み口が特徴です。

「献上加賀棒茶」(756円)こはく色をしたお茶の芳ばしい香りと、すっきりとした味わい、そして最後にやってくる穏やかな余韻は、ほっと心を落ち着かせてくれる一杯。また、ティーバッグなので手軽に飲めるのもうれしいポイントです。暑い時期には、水だしで飲むのもよいでしょう。ピッチャーや湯のみにいれるだけで手軽に上品な味わいを楽しめるオシャレなパッケージは、感度の高い女性にも喜んでもらえること間違いなし。伝統とトレンドをかけあわせた一品をセレクトしてみては?やましろ五彩加賀の山代温泉にある「御菓子処 しもつね」が作る「やましろ五彩」は、山代温泉にある共同浴場「古総湯」のカラフルなステンドグラスをイメージして作られたお菓子。御菓子処 しもつねまるで宝石のようなコロコロしたかわいらしいお菓子は、見つけた瞬間に心ときめきます。こちらは、艶干寒天(つやぼしかんてん)で作られているそうで、ふわっ、シャリッとした独特の食感が楽しい一品。色ごとに異なる味わいになっているので、気分にあわせて選んでみてください。「やましろ五彩」(410円)箱に入ったものは720円、小さなカップ入りは410円で販売されています。焼き芋モンブラン同じく山代温泉にある「Monta-Yu(モンターユ)加賀」は、レトロモダンな佇まいが印象的なかわいらしいスイーツショップです。「焼き芋モンブラン 5個入」(1,480円/5個入)! パッケージもすてきここで販売されている「焼き芋モンブラン」(1,480円/5個入)は、加賀野菜である五郎島金時を使った芋のクリームとしっとりしたフィナンシェ生地が融合したスイーツです。袋を開けた瞬間、ふわっと漂う芋のあま〜い香りに食べる前からワクワク! 見た目よりも軽い食感で、甘すぎない優しい味わいが口の中に広がります。「焼き芋モンブラン 5個入」加賀で伝統的に受け継がれてきた五つの色「加賀五彩」の黄土色で彩られたパッケージは、上品で温かみのある雰囲気を演出。上司など目上の人へ贈る手土産としてもふさわしい一品といえるでしょう。娘娘万頭(にゃあにゃあまんじゅう)加賀の山中温泉にある「山中石川屋」は、明治38年に創業した老舗の和菓子店。地元の人によれば、同店の「娘娘万頭(にゃあにゃあまんじゅう)」は、加賀の名物として昔から親しまれているそうです。山中石川屋山中温泉にある老舗旅館の先代主人が「娘娘(にゃあにゃあ=加賀の言葉で娘さん)という名前で何か万頭を作れないか」と、同店の先代に持ちかけたのが、「娘娘万頭」誕生のきっかけ。加賀美人の上品さを"こしあん"で表現し、大きな口を開けなくても食べられる一口サイズの小判型のまんじゅうは、濃厚すぎない上品な味わいが特徴です。小さいながらもぎっしり詰められたこしあんがうれしい!「娘娘万頭 6ヶ入」(972円)店頭(本店)では食べ歩きにもぴったりな1個(130円)から販売。持ち運びに便利な6ヶ入(972円)や、大人数で分けるのにぴったりな30ヶ入(4,536円)なども用意されているので、渡す相手にあわせてセレクトを。ハニードリンク 加賀柚子みつ金澤やまぎし養蜂場が手掛ける「ハニードリンク 加賀柚子みつ」(1,188円)は、加賀産の柚子を使ったすっきり爽やかな香り高い柚子みつです。「ハニードリンク 加賀柚子みつ 200ml」(1,188円)柚子の香りを最大限引き出すため「皮ごと丸しぼり」を行っている柚子と、地元石川県で採れたはちみつの相性は抜群! ほどよい甘さと柚子の酸味がたまりません。冷水で割っただけなのにおいしい!冷水や炭酸、お湯などで5〜6倍に薄めて飲むのですが、これがぐびぐびと飲んでしまうほどのおいしさです。ちなみに公式サイトによると、焼酎割りや豆乳割り、フルーツソースとして使用するのもアリなんだとか。個人的に一家に一本ほしいドリンク。お土産なら200mlを、自宅用なら900mlがおすすめです。常きげん 純米大吟醸 KISS of LEGEND霊峰白山を望む石川県加賀で1819年に創業した鹿野酒造。同社が手掛ける「常きげん 純米大吟醸 KISS of LEGEND MINI」は、山田錦を40%まで丁寧に磨いて造ったエレガントなお酒。「常きげん 純米大吟醸 KISS of LEGEND MINI」750mlサイズもありますが、持ち帰りがしやすい270mlのミニサイズを今回はチョイス。存在感際立つビビッドな赤い箱とは裏腹に、飲み口は非常にきれいで、口の中でふくらむその豊かな味わいとキレのよさが特長です。ワイングラスで飲むのもアリ飲み方は冷やまたは常温で、その上品な香りとうまみを味わうのがおすすめ。自然豊かな加賀で醸される上質なお酒を贈り物としてはもちろん、自宅に持ち帰ってみてはいかがでしょう。