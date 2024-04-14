上海市で「友・誠」上海横浜友好書道展が開幕
11日、横浜市の山中竹春市長に作品「浜滬情深」を贈呈する上海市人民対外友好協会の陳靖（ちん・せい）会長（左）と上海市書法家協会の張森（ちょう・しん）顧問（右）。（上海＝新華社配信）
【新華社上海4月14日】中国上海市浦東新区の金橋碧雲美術館（Being Art Museum）で11日、「友・誠」上海横浜友好書道展が始まった。上海市人民対外友好協会と横浜上海友好委員会が主催し、上海・横浜両市の書道家らによる作品約60点などを展示する。25日まで。
11日、横浜市議会の田野井一雄議員の作品「真心」。（上海＝新華社記者/楊緂）
11日、上海呉昌碩芸術研究協会の高式熊（こう・しきゆう）顧問の作品「友誠」。（上海＝新華社記者/楊緂）
11日、横浜市議会の田野井一雄議員の作品「一期一会」。（上海＝新華社記者/楊緂）
11日、「友・誠」上海横浜友好書道展の開幕式に出席する来賓。（上海＝新華社配信）
11日、上海呉昌碩芸術研究協会の韓天衡（かん・てんこう）会長の作品「王勃詩句」。（上海＝新華社記者/楊緂）
11日、上海呉昌碩芸術研究協会の童衍方（どう・えんほう）顧問の作品「籬菊図詩」。（上海＝新華社記者/楊緂）