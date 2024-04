星付きレストランで修業を積んだシェフによる東麻布の新星！ ストーリーが詰まった上質な料理を楽しめる

食べロググルメ著名人の川井潤さんがおすすめする新店は、フランス人シェフと、元ファッションデザイナーのパートナーによる東麻布の新星!

教えてくれる人

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993年〜99年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

東麻布の裏路地に密かにオープンした隠れ家店

シンプルで温かみのある内観。左手には大きな窓があり、その向こうはテラスになっている

東麻布の閑静な住宅街に潜むフレンチレストラン「OLINA」は今年2月にオープンしたばかり。店内に入ると、まずはキッチンカウンターの上に並ぶガラスの発酵瓶が目に飛び込んでくる。中身は果実だったり、スパイスだったり、ガルムという日本のいしるのような魚醬だったり、自家製の味噌だったり。この発酵調味料はレストランの料理に使うこともあれば、ラボのように実験をかねて作っているものもあるのだとか。

発酵瓶が並ぶ棚が印象的なキッチン。システマチックで広々している

こちらのシェフは、フランス人のオリヴィエ・ガルシアさん。フレンチをベースに、日本の食材を使って新しい味のハーモニーを探求している。“サステナブルであること”もテーマのひとつで、発酵調味料の中にも食材を無駄にしないために生まれたものも少なくない。

川井さん

食材を無駄にせず大切に扱うだけでなく、どうしたらおいしくなるかあらゆる角度から徹底的に研究して、おいしく提供してくれます。

名店出身シェフと元デザイナー奥様の最強タッグ!

シェフのオリヴィエさんとパートナーの郄遠さん

子供のころから料理が好きだったというオリヴィエシェフ。ワーキングホリデーで行ったオーストラリアで、レストランに突撃して働かせてもらったという情熱の料理人だ。そこから料理の道を歩きはじめ、後にフランスの料理学校などを経て、パリのレストランや北欧の星付きレストランなどで腕をふるった。

パートナーの郄遠菜都子さんはスウェーデンのブランドでも活躍したファッションデザイナー。2人が身に着けているワークウェアも、郄遠さんが提案したものだ。シンプルだが色使いやディテールが洗練されていて、レストランの雰囲気にもよく似合っている。

通常は中央にあるナイフが左側に。工房アイザワのカトラリーも印象的だ

2人が思い描くレストランを完成させるため、店舗のデザインは建築家・山本亮介さん(ya Inc.)に依頼した。さらに店のロゴマーク、器やカトラリーなど細部にわたり、そのエッセンスは息づいている。

例えば、カトラリーを並べる順番もそのひとつ。ルールに縛られなくてもいいというメッセージを込めて、定番とは少し位置を変えている。「何気ないことですが、“おや”と気付く方もいます。普段は意識しないことに気付くというのも面白いことでしょう」と郄遠さんは笑う。

川井さん

フランス人シェフのオリヴィエ・ガルシアさんと、奥様で千葉県出身の元ファッションデザイナーの菜都子さんの共同運営。なので、お二人の名前を少しずつ取って「OLINA」という店名に。ステキでオシャレ。お二人の人柄が料理、サービスに表れています。

見た目が美しい! ストーリー性と創意が詰まった、繊細な料理たち

コースは17,600円。3種のアミューズからスタートし、デザートまで11種類ほどが用意されている。ソムリエの常盤努さんが選んだワインとのペアリングコースもあり、スタンダードは9,600円、日本酒なども加えたプレステージは17,600円だ。

※料理は取材時のメニュー。時期によって変わる可能性あり

「蕪と大根のヴルーテ 卵黄のコンフィ」

アミューズの後に続くのは、シェフからのメッセージと添え書きされた一皿。郄遠さんが描いたという型抜きのチュイールがのっていて、それが心を和ませてくれる。蕪のポタージュの中からは、滑らかで謎めいたテクスチャーの卵の黄身が現れる。加熱では生まれないテクスチャーは、いったん冷凍して調理することで新しい食感を生み出しているのだ。

食材の無駄を出さないために端材をさまざまな料理に活用しているが、こちらもそのひとつ。余った蕪や大根の部位を使い切るための料理でもあるが、クリエイティブな遊び心を付け加えているのがオリヴィエシェフらしい。

川井さん

2日間冷凍させた卵をじっくり戻してコンフィに。火は入っていません。本来のコンフィは低温でじっくり火を通しますが、なかなか面白い工夫です。前菜で使いきれなかった蕪と大根をポタージュにし、さらに蕪をかたどったチュイール。実はこれも大根や蕪の茎や葉っぱなども使ってかたどったもの。このデザインはデザイナーである奥様がなさったものです。夫婦合作。サステナブルで食材の上手な使い方にちょっと別の店と違う長所を感じました。もちろんおいしいです。

シンプルでありながら、大胆な発想やひらめきに満ちているオリヴィエシェフの料理。それは日本で出会う食材や日本で食べる料理に触発されて生まれたものだ。そのバックボーンには、長年培ってきたフレンチの技法や北欧の食から学んだ新しい感性などこれまでの経験がある。

「蕪のタルトタタン」

シグネチャーはお菓子のタルトタタンをアレンジした「蕪のタルトタタン」。スライスした蕪に葉や茎のパウダーを練りこんだタルト生地は、醤油やバター、砂糖を使って焼き上げられ、香ばしくて甘い。蕪の葉を上に飾り、余すところなく使っている。

川井さん

本来りんごで作るタルト・タタンをここでは蕪で作っています。蕪の持つ甘みと醤油、バターが濃厚でおいしい。もちろん、素材を使い切るサステナビリティへのこだわりも素晴らしいです。

「柏幻霜ポーク・赤海老・菊芋・オゼイユ」

郄遠さんが千葉県出身ということもあり、東京から近くて、農産物が豊かな地元千葉県の食材を積極的に使っている。メインディッシュに使われた柏幻霜ポークは肉のきめが細かく、繊維が柔らかくて霜降りがあるのが特徴だ。豚のロースに赤海老を詰めているのが印象的で、ビスクと酸味のあるオゼイユの2つの対照的なソースを合わせている。

キューブ状の自家製ブリオッシュと一緒に提供される

次々と現れる料理は好奇心を刺激し、コースが進むほどにシェフの世界へと引き込まれていく。それはデザートまで続くのだ。中でも「お米のデザート」はその代表。つるりとしたベールに使われているのは千葉県の「露崎味噌・糀店」が作るナチュラルな甘酒。下には、オルチャータのまろやかなアイスクリームが隠され、そこに軽やかなポン菓子の食感が加わっている。ミルキーなオルチャータソースをかけていただくと、さまざまな食感が口の中で絡み合い、笑顔を誘う。

「お米のデザート」

川井さん

見たことのない料理で、一つひとつに小さなサプライズがあって楽しいです。それだけでなく、味わいは優しくおいしくクリエイティブ。

入り口にある、スタイリッシュな店名ロゴ

スタイリッシュでありながら、温もりのある接客にも心安らげる。窓からちらりと見える東京タワーの夜景や広いテラスなど、ロケーションの魅力もたっぷりだ。

世界を旅したシェフが、日本と出会って生まれたどこか懐かしくも新しいフランス料理。「挑戦をおそれない」というオリヴィエシェフがこれからどう進化していくのかも楽しみで、早くも話題の新アドレスとなっている。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆OLINA住所 : 東京都港区東麻布3-6-11 THE CITY 麻布十番 EAST 5FTEL : 03-6277-6789

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:片桐圭

The post 星付きレストランで修業を積んだシェフによる東麻布の新星! ストーリーが詰まった上質な料理を楽しめる first appeared on 食べログマガジン.