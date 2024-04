俳優・モデルの池田エライザが13日、28歳の誕生日を前に、音楽アーティスト「ELAIZA」名義で、2年ぶりとなるライブ『ELAIZA BIRTHDAY LIVE ハピバだよ!全員集合〜桃収穫祭in 渋谷』を東京・渋谷ストリームホールで開催した。ELAIZAがライブをおこなうのは2022年6月以来、約2年ぶり。会場はオールスタンディング超満員の約600人が集った。ライブのテーマ「桃収穫祭」のきっかけとなった「ピーチジュース」からスタート。ELAIZAは手元のサンプラーを駆使しながら熱唱。「きょうは私にとっては初めての声出しライブなので、一緒に良い思い出を作ろうね」とあいさつし、その後「AYAYAY」「Close to you」など1stアルバム『失楽園』からの楽曲、カバー楽曲「ラブ・ストーリーは突然に」、未発表の新曲なども披露した。

途中、ギターを弾きながらの「Paradise Lost」「惑星」の歌唱もはさみ、最後に新曲「night walk」を誕生日当日の16日にリリースすることを発表。早速、同楽曲を初披露し、本編は終了した。アンコールの声が響くなか、再びELAIZAとバンドが登場すると、「ハッピーバースデー」の演奏が始まり、会場一体となって大合唱した。ケーキも登場し、会場は温かい雰囲気に。ELAIZAは恥ずかそうにしながらも「ありがとう!」と感謝を伝えた。その後「Catch Up SANTA」に乗せて、ELAIZAがサインボールを観客席に投げる“プレゼント”もあり、最後まで盛り上がったまま全15曲のライブは終了。ELAIZAは「早くまた会えるように頑張るね!」と観客に約束した。【セットリスト】1「ピーチジュース」2「META」3 新曲(未発表曲)4「insomnia」5「AYAYAY」6「ラブ・ストーリーは突然に」7「Close to you」8「Paradise Lost」9「惑星」10「スクラップ&ビルド」11「新曲(未発表曲)12「わたしたち」13「night walk」アンコール14「Catch Up SANTA」15「愛だの恋だの」