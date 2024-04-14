Éã¸¢¼Ò²ñ¤Î¹éÌä´ï¶ñ¡Ö¥³¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤òÀÅ¤«¤ËÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¶²¤í¤·¤µ¡£¡ÖËÌÅÍ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿º´¡¹ÌÚº°¤ÎÂè°ì¶ç½¸
¡¡ÀÅ¤«¤ÊÇÐ¶ç¤Ç¤¢¤ë¡£±ó¤¯¤ÎÅôÂæ¤Î¸÷¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãî¥á¥¬¥Í¤Ç¼ê¸µ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Æü¾ï¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚº°¤ÎÂè°ì¶ç½¸¡ØÊ¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¡Ù¡ÊÊ¸ÕÜ¤Î¿¹¡Ë¤Ï¡¢Âè½½»°²ó¡ÖËÌÅÍ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖËÌÅÍ¾Þ¡×¤Ï¡¢ÇÐ¶ç¤ÎÌ¤Íè¤ò³«¤¯¼ã¤¤ÇÐ¿Í¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡£40ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÇÐ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËºîÉÊ150¶ç¤òÊç½¸¤·¡¢Âè13²ó¤Ï40ÊÓ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØÊ¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¡Ù¤Ï6¾Ï¤«¤éÀ®¤ë¡£ºÇ½é¤Î¶ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ëº¤ì¤æ¤¯¤Ï¤ä¤µ¤ÇÃ¸Àã¤¬´¥¤¯
¡¡µ¡Ö¤ª¤Ü¤¨¤Æ¡¢¤ï¤¹¤ì¤ë¡×
¡¡¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Î¤¹¤ëÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¸Àã¤¬´¥¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»ä¤¬Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤í¤¦¤«¡£
³¹·ç¤±¤Æ¤æ¤»çÍÛ²Ö¤ËÃÖ¤´¹¤Ï¤ë
¡¡¶¡ÖÊ¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¡×
¡¡°ì¾Ï¤È¤Ï¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¾Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë¿Þ·Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÃúÇ«¤Ê¶ç¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂè°ì¾Ï¡¢ÂèÆó¾Ï¤ÈÂ³¤±¤ÆÆÉ¤ß¡¢Â³¤¯Âè»°¾Ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¶ç¤ÎÌ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡×¡ÖÃúÇ«¡×¤À¤Ã¤¿¶ç¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼ê¿¨¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤À¡£Âè»°¾Ï¡ÖÌ´¤òÇí¤¬¤¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ç¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¾å²¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¨¤²¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¿¤¢¤ä¤È¤ê¤Î²Ì¤Æ¤ÎÀî
蠟Çß¤Î¤Û¤³¤í¤Ó²¼¤Þ¤Ä¤²¤¬Ä¹¤¤
¡¡·¡ÖÌ´¤òÇí¤¬¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï2014Ç¯¤Ë¡ÖBLÇÐ¶ç¡×¤òÃÎ¤Ã¤ÆÇÐ¶ç¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢¡ÖÌ´¤òÇí¤¬¤¹¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖBLÆÉ¤ß¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯´±Ç½¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¡£
ÇòµÆ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð±£¤µ¤Í¤Ð
±ó¤Ìë¤ÎÉã¤ò×¶¤¹¤ëÁë¤ÎÀã
¡¡¸¡Ö¥³¥ë¥»¥Ã¥È¡×
¡¡ËÜ¹Æ¤Î°ì¹ÔÌÜ¤ò·«¤êÊÖ¤½¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÇÐ¶ç¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡¢À°¤¨¤Æ¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤Ë¤½¤Ã¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£°¼à¥¤ÊÁõ¾þ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À²æ¡¹¤âÃÎ¤ë¡ÖÆü¾ï¡×¤¬ÀÅ¤«¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒËÜÅö¤ÏÁ´Éô¡¢¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÇÐ¶ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
¡¡¤³¤ì¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤ÎÅôÂæ¤¬¾È¤é¤¹Àè¤Ï¡¢Ãî¥á¥¬¥Í¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡ØÊ¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¡Ù¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á¹â¾¾²â