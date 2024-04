アイドルグループ・SWEET STEADYが13日、東京・白金高輪SELENE b2でデビュー1ヶ月記念イベントを開催した。新衣装の披露、そして未発表2曲を初披露し、つめかけたファンを喜ばせた。 SWEET STEADYは、FRUITS ZIPPERらが所属する日本のアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。奥田彩友、音井結衣、栗田なつ

