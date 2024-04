NMB48のメンバーとして活躍する隅野和奏の初写真集が、彼女の誕生日である7月16日に発売が決定した。 自然豊かな沖縄各所にて行われた撮影は、カメラマン・LUCKMAN氏が担当。まるで一緒に沖縄旅行に行っているかのような“彼女感”が存分に楽しめ、彼女との距離をより近くに感じるドキドキ感満載な1冊。笑顔が素敵な彼女に似合う、爽やかで元気溢れるカットはもちろん、時折見せる大人びた表情にグッと惹き込まれ

