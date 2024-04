(MCU)映画『エターナルズ』(2021)でMCUデビューを飾ったキット・ハリントン。公開から早3年、演じたデイン・ウィットマン役に関する音沙汰はいっこうに聞こえてこないが、MCUに復帰する可能性はあるのだろうか。

『エターナルズ』でデインは、スーパーヒーローチーム“エターナルズ”のメンバーであるセルシの恋人として登場。劇中では普通の人間として描かれ、特殊能力を発揮しなかったが、ポストクレジットシーンで“エボニー・ブレイド”という呪いの魔剣を手にし、原作コミックに登場する悪名高きブラックナイトになることが示唆された。

しかし、『エターナルズ』の公開後に続編が製作されるとの情報は聞こえてこないまま。デインの今後も不透明な状態が続いている。

米のインタビューでデイン役について質問されたハリントンが、「魅力的で素晴らしいキャラクターであるデイン・ウィットマンのために、スタジオが何か計画してくれることを期待しています」と回答。「コミックにおける彼の軌跡が大好きなんです。善人がスーパーパワーで悪人になってしまうというアイデアを気に入っているし、素晴らしいと思います。今までに、そんな主人公がいたかどうかは分かりませんが、すごくパワフルなアイデアですよね。スタジオが彼を再び登場させてくれることを願っています」と語ったが、復帰できるかどうかは「分からない」としている。

「現時点では何も動いていないというのが正直な答えです」と続けるハリントン。「スタジオが、あのキャラクターを何か、または単独作品で使うことに決めたら、かなり興奮するでしょうね。 だけど今のところ、その計画はないと思います」と述べ、現状デインの将来は明るくないと答えた。

なお、『エターナル』のポストクレジットシーンではデインがエボニー・ブレイドに触れようとした瞬間、マハーシャラ・アリ演じるブレイドの声がフィーチャーされていた。アリは、2024年秋に撮影開始見込みの『ブレイド』に主演するため、もしかしたら何らかの形で、ハリントン演じるデインが登場するシナリオはあり得るかもしれない。今後製作されるMCU作品で、ブラックナイトの物語が描かれる可能性もゼロではないだろう。

