世界最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』(コーチェラ)が、日本時間13日(米カリフォルニア時間12日)に開幕した。初日はYOASOBIらが出演した。2日日にはLE SSERAFIMら、あす3日目には「88rising」主催の特別ステージ「88rising Futures」で新しい学校のリーダーズ、Awich、Number_i、YOASOBIが登場、新しい学校のリーダーズは別ステージでもパフォーマンスする。

公式サイト掲載のタイムテーブルでは、LE SSERAFIMは日本時間14日の「SAHARA」で午後2時50分ごろから、「88rising Futures」は15日の「MOJAVE」で午前9時20分ごろから、新しい学校のリーダーズ単独は「GOBI」で午後1時40分ごろからスタート予定。それぞれ、YouTubeライブ配信が予定されている。■タイムテーブル 4月14日(日本時間)※14日午前9時現在 ※ライブ配信含め変更の可能性あり【COACHELLA STAGE】・Jaqck Glam(前7:45〜8:35)・Santa Fe Klan(前8:45〜9:30)・Sublime(前10:05〜10:55)・Blur(前11:40〜後0:40)・No Doubt(後1:25〜後2:40)・Tyler, the Creator(後3:40〜)【OUTDOOR THATRE】・Gabe Real(前8:05〜8:50)・Vampire Weekend(前9:00〜9:45)・Blxst(前10:10〜10:55)・Jon Batiste(前11:25〜後0:10)・JUNGLE(後0:40〜1:30)・Gesaffelstein(後2:40〜)【SONORA】・Triste Juventud x TOTEM(前5:00〜6:00)・Militarie Gun(前6:00〜6:35)・Girl Utra(前6:55〜7:30)・The Aquabats(前7:55〜8:40)・The Adicts(前9:05〜9:50)・Depresion Sonora(前10:15〜10:50)・The Red Pears(前11:15〜11:50)・bar italia(後0:15〜0:55)・Brutalismus 3000(後1:15〜)【GOBI】・Elusive(前5:15〜5:55)・Erika de Casier(前6:05〜6:45)・Young Fathers(前7:10〜7:50)・thuy(前8:20〜9:00)・The Last Dinner Party(前9:30〜10:15)・Palace(前10:45〜11:30)・Oneohtrix Point Never(後0:00〜0:45)・Saint Levant(後1:15〜1:55)・Kevin Kaarl(後2:25〜3:05)・Orbital(後3:40〜)【MOJAVE】・ANIKA KAI(前6:00〜6:55)・Kenya Grace(前7:05〜7:45)・RAYE(前8:10〜8:55)・Kevin Abstract(前9:25〜10:05)・Bleachers(前10:50〜11:35)・Charlotte de Witte(後0:05〜1:20)・Coi Leray(後1:50〜2:20)・The Drums(後2:45〜)【SAHARA】・Loboman(前6:00〜7:00)・Starrza(前7:10〜8:10)・Destroy Lonely(前8:30〜9:15)・Purple Disco Machine(前9:40〜10:40)・Grimes(前11:10〜後0:00)・Ice Spice(後0:30〜1:00)・ISOKNOCK(後1:30〜2:20)・LE SSERAFIM(後2:50〜3:30)・Dom Doll(後3:55〜)【YUMA】・Kimonos(前5:00〜6:00)・Maz(前6:00〜7:00)・Mahmut Orhan(前7:00〜8:15)・Rebuke(前8:15〜9:30)・Will Clarke(前9:30〜10:45)・Ame x Marcel Dettmann(前10:45〜後0:00)・Reinier Zonneveld(後0:00〜1:30)・Patrick Mason(後1:30〜3:00)・The Blessed Madonna(後3:00〜)【QUASAR】・Carlita(前9:00〜11:15)・Michael Bibi(前11:15〜)■タイムテーブル 4月15日(日本時間)※14日午前9時現在 ※ライブ配信含め変更の可能性あり【GOACHELLA STAGE】・Talon(前6:30〜7:00)・LUDMILLA(前7:00〜7:35)・YG Marley(前8:05〜8:55)・Carin Leon(前9:25〜10:15)・Bebe Rexha(前10:50〜11:35)・J Balvin(後0:15〜1:15)・Doja Cat(後2:25〜)【OUTDOOR THATRE】・Tiffany Tyson(前7:55〜8:55)・Renee Rapp(前9:05〜9:55)・The Rose(前10:25〜11:10)・Khruangbin(前11:50〜後0:50)・Jhene Aiko(後1:30〜)【SONORA】・Argenis(前5:00〜5:55)・jjuujjuu(前5:55〜6:40)・Bb Trickz(前7:00〜7:30)・feeble little horse(前7:55〜8:30)・Hermanos Gutierrez(前8:50〜9:40)・Eddie Zuko(前10:05〜10:45)・LATIN MAFIA(前11:05〜11:50)・Mandy, Indiana(後0:15〜0:55)・Boy Harsher(後1:20〜)【GOBI】・wveGroove(前6:15〜7:20)・Mdou Moctar(前7:30〜8:10)・Jockstrap(前8:40〜9:20)・Olivia Dean(前9:50〜10:30)・Two Shell(前11:00〜11:50)・Barry Can't Swim(後0:20〜1:10)・ATARASHII GAKKO!(後1:40〜)【MOJAVE】・Honey Roots(前6:00〜6:50)・Flo(前7:00〜7:45)・Taking Back Sunday(前8:10〜8:55)・88RISING FUTURES (ATARASHII GAKKO!, Awich, Number_i, Tiger JK, XIN LIU, Yoasobi, Yoonmirae)(前9:20〜10:25)・Victoria Monet(前10:55〜11:40)・Tems(後0:10〜0:50)・Lil Yachty(後1:10〜2:10)・BICEP(後2:40〜)【SAHARA】・BONES(前6:00〜6:50)・Tita Lau(前7:00〜7:45)・SPINALL(前8:00〜8:45)・AP Dhillon(前9:10〜9:50)・NAV(前10:20〜11:05)・Anyma(前11:45〜後0:45)・DJ Snake(後1:15〜2:15)・John Summit(後2:55〜)【YUMA】・JOPLYN(前5:00〜6:00)・DJ Seinfeld(前6:00〜7:00)・Flight Facilities(前7:00〜8:30)・Eli & Fur(前8:30〜10:00)・Adam Ten x Mita Gami(前10:00〜11:30)・Carlita(前11:30〜後1:00)・Folamour(後1:00〜2:30)・ARTBAT(後2:30〜)【QUASAR】・Mall Grab(前8:00〜10:15)・Jamie xx x Floating Points x Daphni(前10:15〜)