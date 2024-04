モデル・女優の三吉彩花が12日(金)、美谷間あらわのドレス姿を公開した。



【別カット2点】三吉彩花、ざっくり谷間の大胆ドレス姿



雑誌『Seventeen』(集英社)出身のモデルで、現在は海外でも活躍している三吉彩花。



今回、三吉は「A beautiful night I felt that Tiffany&Co’s wonderful history and very important craftsmanship, which is deeply connected with Japan, are exhibitions that heals and impress viewers…」とInstagramを更新。スレンダースタイルで着こなす、谷間あらわのドレス姿を公開した。



投稿には4万件を超えるいいねが付くなど、注目を集めている。



