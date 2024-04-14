2Kチューナーモデルが上位 今売れてるレコーダーTOP10 2024/4/14
「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10EW1（シャープ）
2位 Blu-ray DIGA
DMR-2W102（パナソニック）
3位 Blu-ray DIGA
DMR-2W202（パナソニック）
4位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20EW1（シャープ）
5位 全自動DIGA
DMR-2X202（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
7位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20ET1（シャープ）
8位 REGZAブルーレイ
DBR-W2010（TVS REGZA）
9位 REGZAブルーレイ
DBR-W1010（TVS REGZA）
10位 REGZAブルーレイ
DBR-T1010（TVS REGZA）
10位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS ブルーレイ ブラック
2B-C10EW1（シャープ）
2位 Blu-ray DIGA
DMR-2W102（パナソニック）
3位 Blu-ray DIGA
DMR-2W202（パナソニック）
4位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20EW1（シャープ）
DMR-2X202（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
7位 AQUOS ブルーレイ
2B-C20ET1（シャープ）
8位 REGZAブルーレイ
DBR-W2010（TVS REGZA）
9位 REGZAブルーレイ
DBR-W1010（TVS REGZA）
10位 REGZAブルーレイ
DBR-T1010（TVS REGZA）
10位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。