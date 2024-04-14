2B-C10EW1

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　「BCNランキング」2024年4月1日から7日の日次集計データによると、レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS ブルーレイ ブラック

2B-C10EW1（シャープ）

2位　Blu-ray DIGA

DMR-2W102（パナソニック）

3位　Blu-ray DIGA

DMR-2W202（パナソニック）

4位　AQUOS ブルーレイ

2B-C20EW1（シャープ）

5位　全自動DIGA

DMR-2X202（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T203（パナソニック）

7位　AQUOS ブルーレイ

2B-C20ET1（シャープ）

8位　REGZAブルーレイ

DBR-W2010（TVS REGZA）

9位　REGZAブルーレイ

DBR-W1010（TVS REGZA）

10位 REGZAブルーレイ

DBR-T1010（TVS REGZA）

10位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBW2200（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。