負傷離脱中の セルティック FW前田大然が13日、自身のX(@M_daizen_1020)で心境を綴った。前田については、12日に行われたスコティッシュプレミアシップ第33節セント・ミレン戦の前日会見でブレンダン・ロジャーズ監督が言及。ハムストリングの負傷でシーズン終了まで離脱する可能性を示唆していた。指揮官の言葉通り、13日のリーグ戦を欠場した前田。チームが3-0の快勝を収めると試合終了後にXを更新し、「パパのサッカーが超超超超大好きな息子にプレーしてる所を見せれないのがなにより悔しいけど、今は仲間を信じて俺にできることをやるしかない」と心境を明かした。

What's most frustrating is that I won't be able to show my son, who loves soccer, playing, but right now I just have to trust in my teammates… pic.twitter.com/KAX7AyxqMC