山崎あみが13日(土)、デニムスカートからスラリ生脚を披露した衣装ショットを公開した。【別カット2点】山崎あみの美脚ショット、ほか写真集カット2015年から2022年まで、『ズームイン!!サタデー』(日本テレビ系)にお天気キャスターとしてレギュラー出演していた山崎あみ。2022年より『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(Inter FM)のメインDJに。雑誌『with』専属モデルをはじめ、ドラマや映画などにも出演している。

山崎は13日、「この後、フジテレビ「ラフ’sラボ」 14:00〜15:00 間のどこかで伊藤忠商事「 ITOCHU SDGs STUDIO 」をリサーチしています!いつも告知を忘れてしまう、、写真は先日の 浜ちゃんが!衣装です」とInstagramを更新。緑のカーディガンが目を引く、生脚あらわな衣装姿を公開した。投稿には「ナイスグリーン」「可愛いですね」「最高〜」「めっちゃ美脚」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。【あわせて読む】ラジオDJ・山崎あみ 初の本格的写真集が発売、水着やランジェリーにも挑戦