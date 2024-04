女性芸能人のSNSにたびたび登場する妹たち。姉と同じ血が流れているだけあって彼女たちも卓越した美貌をもっている。今回はそんな芸能人美女たちが披露した美しい姉妹ショットを紹介していく。■姉・えれな&妹・香里奈女優の香里奈を妹に持つモデル・えれな。彼女は「Happy birthday Welcome to your 40s 我が家の末っ子が40歳に。笑 #40代楽しいよ」とつづり、自身のインスタグラムで40歳になった香里奈を祝う2ショットをアップ。写真にはケーキと花束を持って幸せそうな笑顔を浮かべる2人が収められている。

コメント欄では「姉妹ショット 素敵」「香里奈ちゃんにとっていい一年になりますように」「40歳には見えない可愛さ」など、お祝いの言葉が多数送られている。■姉・エルフ荒川&妹・みなみお笑いコンビ・エルフの荒川は『サンデー・ジャポン』(TBS系)に出演した際のオフショットを披露。写真にはモデルとして活躍する妹・みなみと荒川がお揃いのピンクの衣装で写っており「まさかのピンクオフショル 被ったwwwwwそんなことある?wwww サンジャポ姉妹で出れる日がくるなんて、、、幸of涙 眼球レインボー よろしくお願いいたします きんちょー」と姉妹共演を喜んだ。このポストにはファンからも「あなたたちはとても美しいです」「めちゃくちゃ仲良しギャル姉妹 荒川さん最高ー」「美人ギャル姉妹のこれからに期待!」と絶賛が集まっている。■姉・ゆきぽよ&妹・ゆみちぃ2月に芸能活動スタートを発表したモデルの「ゆみちぃ」こと木村友美はタレント、モデルのゆきぽよ(木村有希)を姉に持つ。ゆきぽよは自身のインスタグラムでそんな妹と出た「マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」から2ショットを公開した。投稿内では「TGCありがとうございました〜!!姉妹で歩けて嬉しい〜 豊田市のステージだったのでメタリックなメイクでした!!かわい〜」とつづっている。美しすぎる姉妹ショットにファンからは「並ぶとお姉ちゃんって感じですね!」「妹ちゃんもかわいいね」「姉妹で可愛いね 美人姉妹だ」と反響が集まっている。出川ガールズ&Perfumeメンバーも美人妹と2ショット■姉・谷まりあ&妹・れみな『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ系)に「出川ガールズ」として出演しているモデル、タレントの谷まりあは、妹・れみなの誕生日を祝う2ショットを投稿。カメラにかわいい笑顔を向ける2人の前には「REMINA」の文字と大きなリボンが飾り付けられたかわいいケーキが置いてあり、投稿内にはケーキのアップショットも収められていた。美人姉妹に魅了されたファンからは「妹さんもめっちゃ可愛いし、綺麗で羨ましいです」「めちゃくちゃ美人姉妹」「なんか更に美人になってますね」と絶賛が相次いでいる。■姉・あ〜ちゃん&妹・西脇彩華タレント・西脇彩華の姉は3人組テクノポップユニット・Perfumeのメンバー・あ〜ちゃん。西脇は自身のインスタグラムで姉妹韓国旅行した様子を披露した。「わたしたち韓定食がだいすきで お姉のレコメンド、無敵、失敗なし 韓国語で予約はわたくし担当!! 美味しすぎて悶絶… また絶対にいきたいお店に、追加っっ」とつづり公開された写真には、美味しそうな韓国料理を楽しむ2人と、2人の眩しい笑顔が収められていた。仲睦まじい姉妹の姿にファンからは「西脇姉妹マジ最強」「姉妹が1番わかり合ってるから色々楽だよね」「可愛過ぎですね」の声が上がっている。引用:「えれな」インスタグラム(@elena1982312)「エルフ・荒川」エックス(@hzkzkzh)「ゆきぽよ」インスタグラム(@poyo_ngy)「谷まりあ」インスタグラム(@mariaaaa728)「西脇彩華」インスタグラム(@chapon_930)