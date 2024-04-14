ËÜµòÃÏ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»175¹æ¤ÇÌ©¤«¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡¾8¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê4·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü/¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î175¹æËÜÎÝÂÇ¡¢º£µ¨4¹æ¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËÌ©¤«¤Ë¡¢¤¿¤À·«¤êÊÖ¤·É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²÷µó¤ÎÂçÃ«¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿´¶Æ°Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬½é²ó¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹4ÈÖ¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê2¥é¥ó¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢0-2¤È2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿1²óÎ¢¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ì¿¶¤ê¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤òÂª¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ëÊüÊªÀþ¤Ï¡¢·Ú¡¹¤È¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Î¡ØBaseball savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ107.3¥Þ¥¤¥ë¡Ê172.7¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥403¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó122.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ÇÆ´¤ì¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤ËÊÂ¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢Ì©¤«¤ËÂçÃ«¤Î²÷µó¤ò½Ë¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²¿ÅÙ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö175 CONGRATULATIONS SHOHEI TIED FOR MOST HOME RUNS HIT BY A JAPANESE -BORN PLAYER¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯ÂçÃ«¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼êºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëÄÌ»»175¹æ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤³¤Î¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢MLP¥È¥ê¥ª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¼«¤é¤ÎÂÎ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¡¢Ä¾Î©¡£Âç¤¤¯´î¤Ö¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÇï¼ê¤ò¤·¤ÆÂçÃ«¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÈ¯¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤ÀÂçÃ«¤È±¦¼ê¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòµ¨44ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢175ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¾¾°æ»á¤¬¡Ö200¡¢300¡¢400¤È¿ô»ú¤ò¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆüËÜ¿ÍÌ¤Æ§¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤ÏÂè3ÂÇÀÊ¤ËÆüÊÆÄÌ»»1000ËÜ°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î6¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ìÅÙ¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÃ«¤¬¡¢2020Ç¯°ÊÍè8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÇÊü¤Äµ±¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë¡¡