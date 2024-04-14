¡Ö·º»ö¹ðÁÊ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¸µÉ×¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿Ê¡¸¶°¦¤Ï¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¢ÍËâÀÏ©Àþ¡×¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»ö¶È¤Ø¡Ú2024Ç¯3·îBEST¡Û
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤Î¡Ö·èÃå¡×¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡¸¶°¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö»Ò¶¡Ï¢¤ìµî¤ê¡×¤ò¤á¤°¤ë¡Ö»ö·ï¡×¤Ç¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¼ºÃÏ²óÉü¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¥é¥êÏ©ÀþÊÑ¹¹¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¡Ê3·î18ÆüÇÛ¿®¡Ë
¡¡¸µÂîµå½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡¸¶°¦¤¬³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢Â©»Ò¤Î¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÉ×¤Î¹¾¹¨·æ»á¤ÈÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Ê¡¸¶¤ÏÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¡¢
¡Ö¹¾¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï2022Ç¯¤ËÂ©»Ò¤òÆüËÜ¤ØÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬2023Ç¯¤Ë¹¾»á¥µ¥¤¥É¤ËÂ©»Ò¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤è¤¦´«¹ð¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹¾»á¤Ï·Ù»ëÄ£¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁÐÊý¤Î¿Æ¤¬¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ò»ý¤Á¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯´Æ¸î¸¢¤Ï¹¾»á¥µ¥¤¥É¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÊ¡¸¶¤ÎÇÔËÌÀë¸À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²ò¤ÏÊ¡¸¶Â¦¤«¤é¿½¤·Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ²ò·è¤òµÞ¤¤¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ä´ØÏ¢»ö¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤¬ÏÂ²ò¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡½µ´©»ï¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È¾¦¼Ò±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤ÎWÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸µÉ×¤ÈÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤·Ð¸³¤·¤¿Ê¡¸¶¡£ÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤ËÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¤ÎÅìµþ¥Ò¥ë¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Íý»öÄ¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¡¸¶¤¬°ìµ¤¤ËÍÅ±ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËâÀÏ©Àþ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿ÈÊÕ¤ò¥¥ì¤¤¤Ë¤·¤¿Ê¡¸¶¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿Íµ¤²óÉü¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Êº´Æ£·Ã¡Ë