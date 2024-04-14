ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡ßÂô¸ý°¦²ÚW¼ç±é¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¡È¥¨¥í¡É¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡ÙTOKYO MX¤Ç8·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤ÈÂô¸ý°¦²Ú¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù¤¬TOKYO MX¤Ç8·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÎWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤é¤²¥Ð¥ó¥Á¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÁáºä·¼¸ã¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡£Âç³ØÀ¸¤Î±§¼£¤È»ª¹¾¤Ï¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¥µ¡¼¥¯¥ëÍ§Ã£¡£±§¼£¤ÏÆ±¤¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç»ª¹¾¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëºù°æ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£µï¼ò²°¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡¢³Ø¿©¤Ç¤È»ª¹¾¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë±§¼£¤À¤¬¡¢µðÆý¤È²¼¥Í¥¿¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¡¢»ª¹¾¤ò½÷¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡£Í§¾ð¤ò¼è¤ë¤«ÀÍß¤ò¼è¤ë¤«¡ÄÍýÀ¥®¥ê¥®¥ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦±§¼£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TOKYO MX¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëßÀÅÄÎ¶¿Ã¡£23ºÐ¤ÎßÀÅÄ¤¬Æ±À¤Âå¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¿´¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»ª¹¾¥ì¥¤¥«Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÂô¸ý°¦²Ú¤¬·èÄê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âô¸ý¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ã±§¼£Ìò¡¦ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
±§¼£Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤Ç¤¹¡ª
¸¶ºî¤¬Ã»ÊÔ¤ÇÊª¸ì¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ä¾Ð¤¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢±§¼£¤ÎÍýÀ¤ÈÍß¤È¤Î³ëÆ£¤ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±§¼£¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÅÛ¤À¤Ê¤¡¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îå¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã»ª¹¾¥ì¥¤¥«¡Ê¤µ¤Ð¤¨¡¦¤ì¤¤¤«¡ËÌò¡¦Âô¸ý°¦²Ú¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Þ¤µ¤«»ä¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢É½»æ¤«¤é¤â¤¦´û¤Ë¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥µ¥Ð¥¨¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿3´¬¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â³¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4´¬°Ê¹ß¤ò¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë´¶³Ð¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿»ä¤â¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸¶ºî¼Ô¡¦Ááºä·¼¸ã¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÌ¡²è¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ìò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤äÆ°¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤ó¤Ê±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡Ù
TOKYO MX
2024Ç¯8·îÊüÁ÷³«»Ï
½Ð±é¡§ßÀÅÄÎ¶¿Ã¡¢Âô¸ý°¦²Ú¡¡¤Û¤«
´ÆÆÄ¡§UBUNA¡Ê¥É¥é¥ÞºîÉÊ½é´ÆÆÄ¡Ë
µÓËÜ¡§¾®ÎÓÅ¯Ìé¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡Ë
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¸ø¼°X¡§https://x.com/sabae_drama_¡Ê@sabae_drama_¡Ë
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/sabae_drama_¡Ê@sabae_drama_¡Ë
©¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë°Ñ°÷²ñ ©Ááºä·¼¸ã¡¿¿·Ä¬¼Ò