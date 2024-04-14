CÂçºå¤¬¥¯¥é¥ÖµÏ¿¹¹¿·¤¹¤ë³«Ëë¤«¤é8»î¹çÌµÇÔ¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å!!¡¡¥»¥¢¥é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè8Àá¡¡CÂçºå1¡½0ÀîºêF¡Ê2024Ç¯4·î13Æü¡¡¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡CÂçºå¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀîºêF¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò18¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê29¡Ë¤¬3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£³«Ëë¤«¤é8»î¹çÌµÇÔ¤Ç¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤ò¤Þ¤¿¹¹¿·¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï2020Ç¯7·î8Æü¤ÎÂè3ÀáÀ¶¿åÀï°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡ºù¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤¬¡¢Ëþ³«¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£CÂçºå¤Ï³«Ëë¤«¤é¤ÎÌµÇÔ¤ò8¤Ë¹¹¿·¤·¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£DFÅÐÎ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¸ÅÁãÀï¡£DFÁ¥ÌÚ¤Ï26²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾þ¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥»¥¢¥é¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾25Ê¬¡¢FW¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ºòµ¨°ÜÀÒ¸å¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3ÀïÏ¢È¯¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢°ì·â¤ÇÂÇÇË¤·¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£11Æü¤Ï°¦ºÊ¥í¡¼¥ì¥Ê¤µ¤ó¤Î30²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡8ÀïÌµÇÔ¤â¶Ã°ÛÅª¤À¤¬¡¢Á´»î¹ç¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò°ìÅÙ¤âµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆâÍÆ¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾®µÆ¾¼Íº´ÆÆÄ¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ö8Àá¤È¤¤¤¨¤É¡¢CÂçºå¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ê¼ó°Ì¤Ë¡Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¬¤»¡£Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤º°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡£4·î¤â²¼½Ü¤È¤Ê¤ì¤Ð¤³¤Ü¤ìºù¤Îµ¨Àá¤À¤¬¡¢ºù¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤Ï½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Çºé¤¸Ø¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡¡¡ÊËÌÌî¡¡¾»Ô¡Ë