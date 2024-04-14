¹õÌÚÆ·¡¢Ä©Àï¤Ï¡È72»þ´Ö°ÊÆâ¡É¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡¡ºÇ¶á¤Ï¾èÇÏ¡¦·õÉñ¡¦¥¸¥à»Ï¤á¤ë
19Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØJK¤ÈÏ»Ë¡Á´½ñ¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:15¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯)¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Î»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹¬ß·º»ÎÉ¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¢¹õÌÚÆ·¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õÌÚ¤¬ºÇ¶á»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û¢£¹õÌÚÆ·¡¢ºÇ¶á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë4·î¤Ï¿·À¸³è¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¹¬ß·¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¤Þ¤ÀÍñ¾Æ¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íñ¾Æ¤¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ò¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ÈÄíÅª¤Ê´¶¤¸¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È·Ç¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¹õÌÚ¤¬¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë!¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹¬ß·¡£¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï´°àú¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ÂçÅì¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò¿¨¤ë¤È°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¹õÌÚ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»Ï¤á¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢»Ï¤á¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é72»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤â¤¦2¤Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÀ¸¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¹õÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Ï¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á·î´Ö¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾èÇÏ¤È·õÉñ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¶á¤ÎÄ©Àï¤ò¼¡¡¹¤Èµó¤²¤ë¡£ÂçÅì¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹õÌÚ¤Ï¡Ö72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤â¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡È¥ß¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¢£¹¬ß·º»ÎÉ¼ç±é¡ØJK¤ÈÏ»Ë¡Á´½ñ¡Ù
º£ºî¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¡áJKB¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç³Ø¹»¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈË¡Áâ¡ß³Ø±à¡É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTBS¥¹¥¿¡¼°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»ä¤¬½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëÆü¡²¡Ù¤ÇÌó5500¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¡Øº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¹¬ß·º»ÎÉ¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÁÄÉã¤«¤é±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢Ä¶Æñ´Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÊË¡»î¸³¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸ÊÛ¸î»Î¡ÈJKB¡É¤ÎºùÌÚ¤ß¤ä¤Ó¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ä¤Ó¤¬¾åµþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëºùÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¡¦ºùÌÚ²ÚÌò¤Ç¹õÌÚ¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Î¶µ°é·¸¤È¤Ê¤ë¥ä¥á¸¡(¸µ¸¡»ö)¤ÎÀèÇÚÊÛ¸î»Î¡¦Áá¸«¿·°ìÏºÌò¤ÇÂçÅì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡û¢£¹õÌÚÆ·¡¢ºÇ¶á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë4·î¤Ï¿·À¸³è¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¯»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¡£¹¬ß·¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¤Þ¤ÀÍñ¾Æ¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íñ¾Æ¤¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ò¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ÈÄíÅª¤Ê´¶¤¸¤·¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¤È·Ç¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¹õÌÚ¤¬¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë!¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«!¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹¬ß·¡£¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï´°àú¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¹õÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤Ï¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á·î´Ö¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¾èÇÏ¤È·õÉñ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¶á¤ÎÄ©Àï¤ò¼¡¡¹¤Èµó¤²¤ë¡£ÂçÅì¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿Ë»¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹õÌÚ¤Ï¡Ö72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤â¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡È¥ß¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡û¢£¹¬ß·º»ÎÉ¼ç±é¡ØJK¤ÈÏ»Ë¡Á´½ñ¡Ù
º£ºî¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¡áJKB¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç³Ø¹»¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈË¡Áâ¡ß³Ø±à¡É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTBS¥¹¥¿¡¼°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»ä¤¬½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ëÆü¡²¡Ù¤ÇÌó5500¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯¡Øº¹½Ð¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¹¬ß·º»ÎÉ¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÁÄÉã¤«¤é±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢Ä¶Æñ´Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÊË¡»î¸³¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸ÊÛ¸î»Î¡ÈJKB¡É¤ÎºùÌÚ¤ß¤ä¤Ó¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ä¤Ó¤¬¾åµþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëºùÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¡¦ºùÌÚ²ÚÌò¤Ç¹õÌÚ¡¢¤ß¤ä¤Ó¤Î¶µ°é·¸¤È¤Ê¤ë¥ä¥á¸¡(¸µ¸¡»ö)¤ÎÀèÇÚÊÛ¸î»Î¡¦Áá¸«¿·°ìÏºÌò¤ÇÂçÅì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£