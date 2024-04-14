£Æ£ÃÅìµþ¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¡µ×¡¹¤ÎàÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼á¤Ë´¶³´¡Ö£Ê£±¤Î¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤è¤ê¤â¶½Ê³¤¹¤ë¡×
¡¡£Æ£ÃÅìµþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ê£±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òàËþµÊá¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£±£³Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£²¡½£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¸åÈ¾£²£¸Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹Í§¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀäÂÐ¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£±£¶Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹Í§°ì¿Í¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ¡££Ê£±¤Î¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤è¤ê¤â¶½Ê³¤¹¤ë¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤â½Ð¤ë¡×¤È¡¢£³Ëü£±£·£´£¶¿Í¤Î´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¡Á£±£°Ç¯¤Ë£Æ£ÃÅìµþ¤òÎ¨¤¤¤¿¡¢Åìµþ£Ö¤Î¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤¬£Ê£±¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³ÊÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬£±£±¡Á£±£¸Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡ÊÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¡Ë¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¥ß¥é¥Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Þ¥ë¥»¥¤¥æºßÀÒ»þ¤Î¡Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢»î¹ç¤Î£±½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤ËÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£