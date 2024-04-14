¾¾ËÜè½½ï¡¡ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÃ¸¡¹¤È±éµ»¡ª°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤Î¥Þ¥ä¤è¤ê¥×¥í¤Ç¤·¤¿
ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥É¥é¥Þ¡É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤´ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ö¡Ø¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦É±Àî°¡µÝÌò¤Ï¡¢ÁÇÂ¤Ç³°¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ò¤Ë±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ç¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ì¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜè½½ï¤µ¤ó¡£Åö»þ¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¢³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤16»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌëÃæ¤Þ¤Ç»£±Æ¡£³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¼çÌò¤ò±é¤¸¤¿°ÂÃ£Í´¼Â¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï»ä¤è¤ê¤â1¤ÄÇ¯¾å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÝÎò¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾å¡£¼Â¤Ï»ä¤â¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î°ì¿Í¡£°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Ýº¬Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é·àÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Î´¨¤µ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ËÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ±éµ»¤ÎÆÃ·±¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½ÕÊª¤ÎÉþ¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ÂÃ£¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤µ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Ã¸¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤Î½÷Í¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ë¡Ø³Ø¹»³Ú¤·¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡Ø¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ÂÃ£¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌÜÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï½Ö¤¤ò¹µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò¤º¤Ã¤È¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Î¶ÚÆù¤¬¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤¤ÆÂçÊÑ¡×
2¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë·î±ÆÀéÁðÌò¤ÎÌîºÝÍÛ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤¬·î±ÆÀèÀ¸¤«¤é¥Þ¥ä¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¹¤¡Ø¥Þ¥ä¤¬»³¤Ë!?¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢¤Ä¤¤¡Ø»³¤¬¥Þ¥ä¤Ë!?¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÌîºÝ¤µ¤ó¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ±é¤¸¤¿°¡µÝ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÈþÆâ¤¹¤º¤¨¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö2004Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªÄ³É×¿Í¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¡È¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î°¡µÝ¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦1997Ç¯¡Ë
ÈþÆâ¤¹¤º¤¨¤Ë¤è¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤¬¸¶ºî¡£Ê¿ËÞ¤Ê¾¯½÷¡¢ËÌÅç¥Þ¥ä¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦É±Àî°¡µÝ¡Ê¾¾ËÜè½½ï¡Ë¤È¤Î³ëÆ£¤òÄÌ¤·¤Æ¼Çµï¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£±ýÇ¯¤ÎÂç½÷Í¥¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥ä¤Î»Õ¾¢¡¦·î±ÆÀéÁð¤ò±é¤¸¤¿ÌîºÝÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤¬½¨°ï¡ª
¡ÚPROFILE¡Û
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤ê¤ª
¡Ç82Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ãæ³Ø¤Î3Ç¯´Ö¡¢¡Ö¾¾ËÜ·Ã¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾¾ËÜè½½ï¡×¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡¢¡Ç14Ç¯¤«¤é¤Ï¥è¥¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡¢Àè·î¿·³ã¸©¤Ë¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ªslow¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£