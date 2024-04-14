ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¡¡£¹·î¤ÎÌ¼ÌòÅ¾Íî»à¤«¤é£¹¤«·î¤Ö¤êºÆ³«¤Ø¡¡£¶·î£²£°Æü¤«¤é¥·¥ç¡¼¤Î¤ß¤Î±éÌÜ¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï£±£³Æü¡¢ÃèÁÈ¤¬¡Ö£Ì£å¡¡£Ç£ò£á£î£ä¡¡£Å£ó£ã£á£ì£é£å£ò¡½¥ë¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥¨¥¹¥«¥ê¥¨¡½¡×¡ÊÊ¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¡á£¶·î£²£°¡Á£³£°Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡á£··î£²£°Æü¡Á£¸·î£²£µÆü¡Ë¤Ç¸ø±é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃèÁÈ¤ÏºòÇ¯£¹·î£³£°Æü¤ËÌ¼ÌòÀ¸ÅÌ¤Î£Á¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£µ¡Ë¤¬Å¾Íî»à¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Íâ£±£°·î£±Æü¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø±é¤òµÙ»ß¡£Ìó£¹¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±éÌÜ¤ÏÂç·à¾ì¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î£±»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥·¥ç¡¼£±ËÜ¤Î¤ß¤Ç¡¢¼Çµï¤Ï¤Ê¤·¡£²Î·àÃÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¸ø±é¤ÎËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤´ÍÆ¼Ï¡¢¤´ÚÐ¼à¡Ê¤·¤ó¤·¤ã¤¯¡á»ö¾ð¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤³¤È¡Ë»ò¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¡×¤È¤·¤¿¡££Á¤µ¤ó¤Î»àµî¤ÇËÜµòÃÏ¿·¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ó¤ªÈäÏªÌÜ¤¬£²Æü´Ö¤Î¾å±é¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ü¹áÅÍ°¡¡Ê¤»¤ê¤«¡¦¤È¤¢¡Ë¡õ½ÕÇµ¤µ¤¯¤é¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡¡²Î·àÃÄ¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¾ò·ï¤ä¾åµéÀ¸¤Î¤¤¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç£Á¤µ¤ó¤¬»à¤òÁª¤ó¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°äÂ²Â¦¤È·×£µÅÙ²ñ¹ç¤·¡¢£³·î£²£¸Æü¤Ë¹ç°Õ½ñ¤ÎÄù·ë¤òÈ¯É½¡£²Î·àÃÄ¤ÎÂ¼¾å¹À¼¤Íý»öÄ¹¡Ê£µ£·¡Ë¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÃèÁÈ¤Î¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¿´¿È¤ËÉéÃ´¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤«¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤â¡£±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¤«¤é£±£¶Æü¸å¤Î£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç°ÕÊó¹ð¤òÆ±ÆüÆ±»þ¹ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°äÂ²Â¦ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Á¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃèÁÈ½êÂ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬£³¿Í¡¢º£¸åÄó½Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬£±¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢£Á¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤È£³´ü¸åÇÚ¤ÎÌ¼Ìò£²¿Í¤¬Æ±£³£±Æü¤ËÅÅ·âÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß£¶£²¿Í¤¤¤ëÃèÁÈÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¿¿Í½Ð±é¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ºÆ³«¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×¡Ö°ì¼þ´÷¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡»¡ÄÃèÁÈ¤Ç¤Ï£Á¤µ¤ó»àµîÁ°¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç£µ·î£±£·Æü¤«¤é·àÃÄÁÏÎ©£±£±£°¼þÇ¯µÇ°ÊôÉñ¤È¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ÎÉñÂæÈÇ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£±£¶¡×¤Î¾å±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢£³·î£µÆü¤ËÎ¾±éÌÜ¤Î¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ³«¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀãÁÈ¸ø±é¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤»¤º¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè·î£³£°Æü¤Ë·îÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âè£±£±£°´üÀ¸¤Ï¡¢Ê£¿ôÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³ÆÁÈ¤Ç¸¦½¤¤¹¤ë¡ÖÁÈ²ó¤ê¡×¤ò£±£°´ü¤Ö¤ê¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤¬¡¢ÃèÁÈ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£