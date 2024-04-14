À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¼ýÏ¿¤ÎÍýÍ³¡ÖÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¸µÇµÌÚºä46À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê27¡Ë¤¬13ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öcapriccioso¡×¤ÇIVE¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¡ÖELEVEN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖµîÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¡õ¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢È¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²»¸»²½¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢iku's funky band¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡Ä¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡tiktok¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æ¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥é¥¤¥Ö¥Á¡¼¥à¤È³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àä»¿½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¢ö¡¡¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£