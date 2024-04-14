ÇðÌÚÍ³µª¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó ¡ª¡ª ¡×AKB48¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡×½Ð±é¤Ï¤Ê¤ó¤È100²óÌÜ¡ª
30Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆAKB48¤òÂ´¶È¤¹¤ëÇðÌÚÍ³µª¡Ê32¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
12Æü¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇðÌÚ¤Ï¡ÖM¥¹¥Æ2»þ´ÖSP AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëºÇ¸å¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÂ´¶È´ë²è¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉM¥¹¥Æ100²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ë¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤«¤é²ÖÂ«¤âÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ë²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡Öº£Æü¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´¶ÌµÎÌ¡£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£ÅÁÀâ¤À¤Í¡×¡ÖAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µªºÇ¸å¤ÎM¥¹¥Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÇðÌÚÍ³µª¤Î»Ñ¤Ç¤Þ¤ÀM¥¹¥Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£