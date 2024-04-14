Ž¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼«ÌÇŽ£ÀäÄº´ü¤Ç¤âÆ»Ä¹¤ÎÉÔ°Â¿Ô¤¤Ê¤¤Ìõ
Ê¿°Â¿ÀµÜ¡Ê¼Ì¿¿¡§ active-u / PIXTA¡Ë
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÄ¹ÊÔÊª¸ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢»ç¼°Éô¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ç¼°Éô¤¬¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò½ñ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£»ç¼°Éô¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ê¿°Â»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ï¢ºÜÂè14²ó¤Ï·»¤ÎÆ»Î´¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ»Ä¹¤ÎÉÔ°Â¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾Íè¤Î¹¡¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¾´»Ò
Æ£¸¶Æ»Ä¹¤¬ºÊ¤ÎÎÑ»Ò¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢½÷»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ûÇ¥¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Âç¡¹Åª¤Ë°Â»ºµ§´ê¤Îµ§Åø¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î¤¶¤ï¤á¤¤Ï¤Ê¤ª°ìÁØ¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎÑ»Ò¤¬»ºµ¤¤Å¤¯¤äÈÝ¤ä¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÎ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÆÉ·Ð¤ò»Ï¤á¤ë¤ï¡¢Æ»Ä¹¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë·ó²È¤ä¡¢»Ð¤Ç¤¢¤ëÁ§»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤ë¤ï¤Ç¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤«¤ËÆ»Ä¹¤ÈÎÑ»Ò¤Î»Ò¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£½Ð»º¤¹¤ëÎÑ»Ò¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëº¸Âç¿Ã¤Î¸»²í¿®¤â¡¢¤µ¤¾¿´ÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Êµ§¤ê¤Î¤ª±¢¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÎÑ»Ò¤Ï·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½÷»ù¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø±É²ÖÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¸æ°ì²È¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ½÷À¸¤ì¤¿¤Þ¤Õ¤ò¤«¤Ê¤é¤º¹¡¤¬¤Í¤È¤¤¤ß¤¸¤¤³¤È¤Ë»×¤·¤¿¤ì¤Ð¡¢ÂçÅÂ¤è¤ê¤â¸æ¤è¤í¤³¤Ó¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊ¹¤¨¤µ¤»¤¿¤Þ¤Õ¡×
¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¡Ö¾Íè¤Î¹¡¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Æ£¸¶¾´»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ£¸¶¼Â»ñ¤¬¸½¤ì¤ºÊªµÄ¤ò¤«¤â¤¹
ÀµÎñ¸µ¡Ê990¡ËÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾´»Ò¤Î¡ÖÃå¸Ó¤Îµ·¡×¡Ê¤Á¤ã¤Ã¤³¤Î¤®¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÃå¸Ó¤Îµ·¡×¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸Ó¤ò½é¤á¤ÆÃå¤ëµ·¼°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¼·¸Þ»°¡×¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯¼£Åª¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£¸¶¼Â»ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÃå¸Ó¤Îµ·¡×¤ò·çÀÊ¡£¤É¤¦¤âÏ¢Íí¤Ë¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÍâÆü¤Ë¡Ö²í¿®¤äÆ»Ä¹¤¬ÉÔ²÷´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¶Ã¤¤¤Æ¼Õºá¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Á°·î¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢¼Â»ñ¤Ï¤³¤ó¤ÊÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º¸Âç¿Ã¤È¤Ï¡¢¸»²í¿®¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢ º¸Âç¿Ã¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤ë»ö¤¬Í¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ð¤²¤¬Í¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºòÌë¤Î¿¼¿ì¤¤¤Î»Ä¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤¬´®¤¨Æñ¤¯¡¢»²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡Öº£Æü¡¢º¸ÉÜ¡¢Äê¤á¿½¤µ¤ë¤ë»öÅùÍ¤ê¡£Â¶¤Î¹ð¤²Í¤ê¤Èê¤â¡¢µî¤Ì¤ëÌë¤ÎÊ¥¿ì¤ÎÍ¾µ¤¡¢´®¤ØÆñ¤¯¡¢»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÀ¤º¡×¡Ë
¤Ê¤ó¤ÈÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¡¢¸ø¶ª¤¬¹Ô¤¦¿³µÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤Î¤È¤¼Â»ñ¤Ï34ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ç¤Ï¡ÖÃå¸Ó¤Îµ·¡×¤Î·çÀÊ¤ÇÉÔ¿³¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢»þ¤Ï²á¤®¤ÆÄ¹ÊÝ¸µ¡Ê999¡ËÇ¯¡¢¾´»Ò¤Ï12ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ØÃå¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÆþÆâ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¼Â»ñ¤ÏÆ»Ä¹¤«¤éÉÔ¶½¤òÇã¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾´»Ò¤ÎÆþÆâ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ä¹¤ÏÏÂ²Î¤ò½¸¤á¤¿¹â¤µ4¼Ü¤ÎÖ¢É÷¤òºî¤ê¡¢¾´»Ò¤Ë»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤·¤¤¡£Æ»Ä¹¤ÎÆüµ¤Ë¡Ö»Í¼Ü屛É÷ÏÂ²ÎÎá¿Í¡¹ÆÉ¡×¤È¤¢¤ë¡£
Ö¢É÷³¨¤Ï¿Íµ¤³¨»Õ¤ÎÈôÄ»Éô¾ïÂ§¡Ê¤¢¤¹¤«¤Ù¤Î¤Ä¤Í¤Î¤ê¡Ë¡¢Ö¢É÷²Î¤ò½ñ¤¹þ¤à¤Î¤ÏÌ¾½ñ²È¤ÎÆ£¸¶¹ÔÀ®¡Ê¤æ¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤À¡£²Î¿Í¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Ç¡¢Æ£¸¶¸øÇ¤¡¢Æ£¸¶¹â±ó¡¢Æ£¸¶ÀÆ¿®¡¢¸»½Ó¸¤Ê¤É¤¬ÏÂ²Î¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢²Ö»³Ë¡¹Ä¤ÎÏÂ²Î¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼Â»ñ¤À¤±¤Ï¸¥¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï¢Íí¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤«¤éºÆ»°¡¢ºÅÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÖÂç¿Ã¤ÎÌ¿¤Ç²Î¤òºî¤ë¤Ê¤ÉÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¤ÈµñÈÝ¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¢ÎÏ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤â°·¤¤¤Å¤é¤¤¼Â»ñ¡£¤À¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤½¤ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â»ñ¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¼Â»ñ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»Ä¹¤ÏÀ¯¸¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢Æ»Ä¹¤ÎÃäÃË¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶ÍêÄÌ¤â¼Â»ñ¤òÍê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ã»¤«¤Ã¤¿·»¡¦Æ»Î´¤ÎÀäÄº
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¾´»Ò¤¬3ºÐ¤Ç¡ÖÃå¸Ó¤Îµ·¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¡Ê990Ç¯¡Ë¡¢12ºÐ¤ÇÆþÆâ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ê999Ç¯¡Ë¤Î10Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡¢À¯¼£¤Î¾ðÀª¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶¾´»Ò¤Ï¤Î¤Á¤Ë¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤ò»º¤à¡£¼Ì¿¿¤Ï¸å°ì¾òÅ·¹ÄÎÍ¡Ê¼Ì¿¿¡§ yuda_foto / PIXTA¡Ë
¾´»Ò¤ÎÃå¸Ó¤ÎÇ¯¤Ë¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤¬11ºÐ¤Ç¸µÉþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ»Ä¹¤Î·»¤ÇÀÝÀ¯¤ÎÆ£¸¶Æ»Î´¤ÏÌ¼¤ÎÄê»Ò¤ò15ºÐ¤ÇÆþÆâ¤µ¤»¤Æ¡¢½÷¸æ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤ÆÉã¤Î·ó²È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ»Î´¤ÏÌ¼¤ÎÄê»Ò¤ò¡ÖÃæµÜ¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Å·¹Ä¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¡×¡¢Å·¹Ä¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ÄÂÀ¹¡¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅ·¹Ä¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹Ä¹¡¡×¤¬¡ÖÃæµÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë3¿Í¤ÎÃæµÜ¤¬¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Äê»Ò¤¬ÃæµÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢4¿Í¤â¹Ä¹¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸ø¶ª¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¡£¼Â»ñ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¹Ä¹¡4¿Í¤ÎÎã¤Ïº£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¡Ö¹Ä¹¡»Í¿Í¤ÎÎã¡¢±ý¸ÅÊ¹¤«¤¶¤ë»öÌé¡×¡Ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ»Î´¤Ï¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¡¢Äê»Ò¤òÃæµÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤äË´¤Éã¤Î·ó²È¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤È¤ï¤¬»Ò¤Î´Ö¤Ë»Ò¤ò»º¤Þ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤òÅ·¹Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°ÁÄÉã¤È¤·¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Î´¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Î°Ë¼þ¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢21ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÆâÂç¿Ã¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÉã¤Î·ó²È¤Î¤ä¤êÊý¤òÆ§½±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò²æ¤¬»Ò¤Ë¤â¹Ô¤¤¡¢¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¸å¤ÎÄ¹ÆÁ¸µ¡Ê995¡ËÇ¯¤Ë¡¢ÉÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ»Î´¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÀÖÈÃáì¡Ê¤¢¤«¤â¤¬¤µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦º£¤Ç¤¤¤¦¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»Î´¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°û¤ß²á¤®¤Ë¤è¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Æ»Î´¤ÎÄï¤Ç¡¢±¦Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿Æ»·ó¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ´ØÇò¤È¤Ê¤ë¡£²Ö»³Å·¹Ä¤ò½Ð²È¤Þ¤Ç¤µ¤»¤¿Ï«¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤ËÉÂ»à¡£¡Ö7Æü´ØÇò¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Æ»·ó¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ»Î´¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë°Ë¼þ¤È¡¢Æ»Î´¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÆ»Ä¹¤¬¡¢¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¶¯Å¨¤Ë¸«¤¨¤¿°Ë¼þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÆÁ2¡Ê996¡ËÇ¯¤Î¡ÖÄ¹ÆÁ¤ÎÊÑ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¾ðÀª¤ËÆ»Ä¹¤Î°ì¼ê
Æ»Ä¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤è¤êÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·»¤ÎÆ»Î´¤ÈÆ»·ó¡¢¤½¤·¤Æ±ù¤Î°Ë¼þ¤¬¾¡¼ê¤ËÅ¾¤ó¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£Ä¹ÊÝ¸µ¡Ê999¡ËÇ¯¡¢12ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾´»Ò¤¬ÆþÆâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¹ë²Ú¤ÊÖ¢É÷ÏÂ²Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼«¿È¤Î¸¢Àª¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾´»Ò¤ÎÆþÆâ¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±»þ´ü¤Ë¡¢ÃæµÜ¤ÎÄê»Ò¤¬¡¢Ä¹ÊÝ¸µ¡Ê999¡ËÇ¯11·î7Æü¤Ë¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¤È¤Ê¤ëÆØ¹¯¿Æ²¦¤ò½Ð»º¤¹¤ë¡£Å·¹Ä¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤½¤ÎÆü¤ÎÆüµ¤Ç¡Ö¾´»Ò¤Ë½÷¸æÀë»Ý¤¬²¼¤Ã¤¿¡×¤ÈÌ¼¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Âè°ì¹Ä»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÀ¯¶É¤Î¤Ê¤«¡¢Æ»Ä¹¤¬Êü¤Ã¤¿¼¡¤Î°ì¼ê¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÄê»Ò¤ò¹Ä¹¡¤È¤·¡¢¾´»Ò¤òÃæµÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ë´¤·»¤ÎÆ»Î´¤ò¤â¾å²ó¤ë¶¯°ú¤Ê¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
»³ËÜÍøÃ£¹»Ãí¡Ø¿·Ä¬ÆüËÜ¸ÅÅµ½¸À®¡Ò¿·ÁõÈÇ¡Ó »ç¼°ÉôÆüµ »ç¼°Éô½¸¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë
ÁÒËÜ°ì¹¨ÊÔ¡Ø¸½Âå¸ìÌõ ¾®±¦µ¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
º£°æ¸»±Ò¡Ø»ç¼°Éô¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
ÁÒËÜ°ì¹¨¡Ø»ç¼°Éô¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë
´Ø¹¬É§¡ØÆ£¸¶Æ»Ä¹¤È»ç¼°Éô¡¡¡Öµ®Â²Æ»¡×¤È¡Ö½÷Ë¼¡×¤ÎÊ¿°Â²¦Ä«¡Ù ¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë
ÈËÅÄ¿®°ì¡Ø²¥¤ê¹ç¤¦µ®Â²¤¿¤Á¡Ù¡ÊÇð½ñË¼¡Ë
ÉþÆ£ÁáÉÄ ¡ØÆ£¸¶¾´»Ò¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë
Û°Ã«¼÷¡ØÆ£¸¶¾´»Ò ¡¡Å·²¼Âè°ì¤ÎÊì¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë
¿¿»³ÃÎ¹¬¡Ø°Î¿ÍÌ¾¸ÀÌÂ¸À»öÅµ¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë