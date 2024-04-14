ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤ÎÈ¾ÅÄÎ¦¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡© ½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¡Ö¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë...¡×¡ÚU-23ÂåÉ½¡Û
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£´·î13Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹ç½É£¶ÆüÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£Îý½¬¸å¡¢DFÈ¾ÅÄÎ¦¤¬º£Âç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÞÀ°ßÄ²±ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤¿È¾ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ßÄ²±ê¤«¤é¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È16Æü¤Î½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¡£¸ÞÎØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹22ºÐ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÊø¤·¤È¥¯¥í¥¹¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¹Ô¤ÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤ÏÆÃ¤ËÆüËÜÂÐºö¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¿ÆÁ±»î¹ç¤Î»þ¤è¤ê¡¢¤½¤³¤Ïº£²ó¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥í¥¹¡£Ãæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¿ôÂ¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ÇÊø¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥¤¥É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÊø¤·ÀÚ¤êÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡È¾ÅÄ¤Ï½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡µÞÀ°ßÄ²±ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤¿È¾ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ßÄ²±ê¤«¤é¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È16Æü¤Î½éÀï¡¦Ãæ¹ñÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¹Ô¤ÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÄ©¤àU-23ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ö¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ç¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤ÏÆÃ¤ËÆüËÜÂÐºö¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥¯¥í¥¹¤Î¼Á¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤«¿ÆÁ±»î¹ç¤Î»þ¤è¤ê¡¢¤½¤³¤Ïº£²ó¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥í¥¹¡£Ãæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¿ôÂ¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ÇÊø¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥¤¥É¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÊø¤·ÀÚ¤êÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡È¾ÅÄ¤Ï½éÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë