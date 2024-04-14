¡Ö³ÊÊÌ¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¿¡×Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÂÎ´¶¤·¤¿Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎÁÛ¤¤¡£¤È¤â¤Ë16Ç¯Á°¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤òÀï¤Ã¤¿¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤È¤Ï²¿¤òÏÃ¤·¤¿¡©
¡¡2024Ç¯£´·î13Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢J£±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÅìµþV¤ÈFCÅìµþ¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¤½¤Î°ìÀï¤Ï£²-£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£°ì»þ¤Ï£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿FCÅìµþ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹Í§¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤·¤ÆÂà¾ì¼Ô¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£±-£²¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢Ä¹Í§¤Ï¡Ö³ÊÊÌ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖJ£±¤Î¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤è¤ê¤â¶½Ê³¤·¤¿¤·¡¢À¨¤¤¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ¹Í§¤Ò¤È¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡Ö³ÊÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥é¥Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤â¡¢³¹¤¬1½µ´ÖÁ°¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£½µ¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢16Ç¯Á°¤ÏFCÅìµþ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¾ëÊ¡»á¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿Ä¹Í§¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿J£±¤ÇÀï¤¨¤Æ¡£Å¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤éÍê¤ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×±óÆ£·ÌÂÀ¤¬Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼ì·®¤Î£²¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×½Ö´Ö¤È¤Ï¡© ¡ÚFCÅìµþ¡Û
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ä¹Í§¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤·¤ÆÂà¾ì¼Ô¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£±-£²¤Î¾õ¶·¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡16Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÄ¹Í§¤Ò¤È¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡Ö³ÊÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥é¥Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤â¡¢³¹¤¬1½µ´ÖÁ°¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£½µ¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢16Ç¯Á°¤ÏFCÅìµþ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¾ëÊ¡»á¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿Ä¹Í§¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡¢¤Þ¤¿J£±¤ÇÀï¤¨¤Æ¡£Å¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤éÍê¤ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×±óÆ£·ÌÂÀ¤¬Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¼ì·®¤Î£²¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×½Ö´Ö¤È¤Ï¡© ¡ÚFCÅìµþ¡Û