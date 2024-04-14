µð¿Í¡¦Âç¾ëÂî¡¡¤Þ¤¿ÂåÂÇ¤Ç¡ª±äÄ¹12²ó¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡½2¹Åç¡Ê2024Ç¯4·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÎÌî¼ê16¿Í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£2¡½2¤Î±äÄ¹12²ó1»àÆóÎÝ¡£µð¿Í¡¦Âç¾ëÂî¤¬ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ãæºê¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î145¥¥íÄ¾µå¤ò¥ß¡¼¥È¡£ÂÇµå¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¡£º£µ¨½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤Ä¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë¸½¤ì¤¿Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¡Ê¥¢¥¹¡Ë½¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£18Ç¯6·î10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¯¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£Ìµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¿ûÌî¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¾®ÎÓ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Á°Æü¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤â6²ó¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´ßÅÄ¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Êá¼ê3¿ÍÀ©¤Ç¾®ÎÓ¤â8²ó¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ÇÍ£°ìÊá¼ê¤¬¤Ç¤¤ëÂç¾ëÂî¤Î½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î12²ó¹¶·â¡£»î¹çÅÓÃæ¤ËÆó²¬¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÊá¼ê½Ð¿È´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÂç¾ëÂî¤ÎºÇ¶á¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ßÅÄ¤ä¾®ÎÓ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤¦´¶¤¸¤ÆËÜ¿Í¤¬¤ä¤ë¤«¡£Èà¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¤Êá¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÁ´°÷¤Ç¾¡¤Ã¤¿1¾¡¡£Âç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Âç¾ëÂî¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥àº£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë4»þ´Ö11Ê¬¤ÎÁíÎÏÀï¤òÀ©¤·¤Æ5Ï¢¾¡¡£¼ó°Ì¤ÎÃæÆü¤òÄÉÁö¤¹¤ë¡£¡ÊÀîÅç¡¡µ£ÍÎ¡Ë
¡¡¢ãµð¿Í¤Ç±äÄ¹12²ó°Ê¹ß¤ËÂåÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¤Ï4¿ÍÌÜ¢äÂç¾ëÂî¡Êµð¡Ë¤¬±äÄ¹12²ó¤ËÂåÂÇ¥µ¥è¥Ê¥éÆóÎÝÂÇ¡£¼«¿È¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÏÆ±¤¸ÂåÂÇ¤ÇÊü¤Ã¤¿18Ç¯6·î10ÆüÀ¾ÉðÀï¡Ê±¦±Û°Â¡Ë°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê2ËÜÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Îµð¿Í¤Ç±äÄ¹12²ó°Ê¹ß¤ËÂåÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¤Ï¡¢56Ç¯6·î28ÆüÂçÍÎÀï¤ÎÆîÂ¼ÐÒ¹¡Ê18²ó¡á±¦°Â¡Ë¡¢61Ç¯6·î10ÆüÃæÆüÀï¤Îº´¡¹ÌÚ·®¡Ê14²ó¡á±¦°Â¡Ë¡¢83Ç¯8·î13Æü¹ÅçÀï¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê12²ó¡áº¸°Â¡Ë¤Ë¼¡¤®4¿ÍÌÜ¡£Êá¼ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ°ÊÍè63Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£