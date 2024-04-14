JFEÀ¾ÆüËÜ¤ÎÅÚ°æ¤Ï»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¡ÌÜÉ¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÂè66²óJABA²¬»³Âç²ñ¡¡D¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¡JFEÀ¾ÆüËÜ6¡½5¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¡Ê2024Ç¯4·î13Æü¡¡ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎJFEÀ¾ÆüËÜ¡¦ÅÚ°æ¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÆÀÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âË½Åê¤Î´Ö¤Ëµó¤²¡¢½é²ó¤ÏÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¹¤¤¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÁöÎÏ¤ÈÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅâÄÅ¾¦¡¢¿ÀÆàÀîÂç¤Ç¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Î½©¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£JFEÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤âÊá¼ê¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Æî³¤¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ì¾Êá¼ê¤ÎÌîÂ¼¹îÌé»á¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤ÏÆ±»á¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö19¡×¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÆâÌî¼êÅ¾¸þ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ä¸ª¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤ë°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ËÄ©Àï¡£ºò²Æ¤Ë¾¯¤·¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿³°Ìî¤Ï¡Ö²¼¼ê¤¹¤®¤Æ¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤âÃå¼ê¡£¼Ò²ñ¿ÍÅê¼ê¤Î°ÒÎÏ¤¢¤ëÂ®µå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ç¡£¼«Ê¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£³Î¤«¤ËÆÃÄ§Åª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¼´Â¤Î±¦Â1ËÜ¤ÇÎ©¤Á¡¢°ú¤¤Ä¤±¤¿º¸Â¤òÉâ¤«¤»¤ÆÅº¤¨¤ë¶¹¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¡¦º´²ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëDeNA¡¦µÜºêÉÒÏºÆâÌî¼ê¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿»÷¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£»ÏÆ°¤¹¤ë»þ¤ËÌÜÀþ¤Î¥Ö¥ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï²þÁ±ÅÀ¤À¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·ë²Ì¤â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾²ò¶Ø¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê°Õ¼±¤·¤í¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÅÚ°æ¡¡¹îÌé¡Ê¤É¤¤¡¦¤«¤Ä¤ä¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¡£³°Ä®¾®1Ç¯»þ¤Ë³°Ä®¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢3Ç¯¤«¤éÊá¼ê¡£ÅâÄÅ»ÔÎ©Âè¸ÞÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£ÅâÄÅ¾¦¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·Æ±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÇØÈÖ¹æ12¤Ç½Ð¾ì¡£¿ÀÆàÀîÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡¢4Ç¯½©¤ËÊá¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ2¡¢±óÅê120¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢90¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£